Xbox gibt Hinweise auf “aufregende” Plattform-Updates für die X- und S-Serie

Microsoft Xbox Series X. und Xbox Series S. Die Konsolen sind seit einigen Monaten im Verkauf, aber es sieht so aus, als ob es noch weitere Plattform-Updates gibt, auf die man sich freuen kann, wenn ein kürzlich durchgeführtes Interview mit dem Xbox-Direktor für Programmmanagement, Jason Ronald, noch etwas zu bieten hat.

Im Gespräch mit Larry Hryb, Major Nelson, über die offizieller Xbox Podcast Zu den Zukunftsplänen seines Teams sagte Ronald in Bezug auf die Xbox-Plattform: “Wir haben in den nächsten Monaten und Jahren eine Menge wirklich aufregender Dinge vor uns” und fügte hinzu: “Beim Start sagen wir alles Die Zeit intern ist wirklich nur der Anfang. “”

Obwohl die genaue Natur dieser “aufregenden Dinge” nicht bekannt ist, arbeiten Ronald und sein Team “sehr eng mit den führenden Spieleentwicklern der Branche zusammen, um alle Funktionen des Spiels wirklich zu nutzen. Neue Generation, die wir haben.” integrierte die Xbox Series X und die Series S.

“Wir freuen uns sehr, wenn wir uns im Laufe des Jahres weiterentwickeln und uns diesem Urlaub nähern, um mehr Details darüber zu teilen, was sich in der Entwicklung befindet und wie Sie diese Plattformen der nächsten Generation wirklich nutzen können.”

Es sieht so aus, als ob einige dieser Updates zumindest in naher Zukunft veröffentlicht werden, da Hryb gesagt hat, dass Ronald “eher früher als später” wieder im Podcast sein wird und es “Verbesserungsnachrichten” geben wird.

Ronald hat zuvor auf seinem Twitter bestätigt dass die Spieler mehr darüber hören würden Verbesserungen der Abwärtskompatibilität Wie bei der Verbesserung der Frameraten im Jahr 2021 ist es möglich, dass einige dieser bevorstehenden Nachrichten damit zusammenhängen, obwohl wir es nicht genau wissen können.

Fan Kommentare

Zusätzlich zu den langfristigen Zukunftsplänen sprach Ronald im Interview über einige der unmittelbareren Verbesserungen der Lebensqualität, an denen sein Team arbeitet, nachdem die Benutzer die Konsolen in der Hand haben und Feedback geben.

Er erwähnte zum Beispiel das Ziel, eine “schnelle Wiederholungserfahrung für alle Titel, die die Leute spielen” zu erhalten Bei einigen Titeln beim Start deaktiviert. Ronald erwähnte auch, dass er auf Berichte über die Trennung von Controllern reagierte und Verbesserungen beim Streaming und Freigeben sowie anstehende Updates für die Xbox Mobile-App vornahm, um fehlende Funktionen wie Erfolge zu bringen.

Natürlich ist es nicht die einfachste Sache der Welt, jetzt eine Xbox Series X in die Hände zu bekommen. Nach einem erfolgreichen Start war der Bestand schwer zu finden und Microsoft hat gewarnt Dieser Bestand könnte etwas länger begrenzt sein. Von TechRadar Wir überwachen, wo Sie die Konsole in die Hände bekommen können Überprüfen Sie also weiter, ob Sie noch suchen.

Über VGC