World of Warcraft-Nerf führte zur Schaffung der Kryptowährung Ethereum

Der Schmetterlingseffekt ist definiert als “das Phänomen, bei dem eine kleine lokalisierte Änderung in einem komplexen System an anderer Stelle wichtige Auswirkungen haben kann”. Mit anderen Worten, unglaublich kleine Aktionen können der Grund dafür sein, dass auf der Straße viel einflussreichere Dinge passieren. Heute entdecken Internetnutzer, wie ein Nerv in World of Warcraft zur Schaffung der Kryptowährung Ethereum führen.

Ethereum wurde 2013 von einem Programmierer namens Vitalik Buterin entworfen. Crowdfunding wurde durchgeführt, um das Projekt 2014 zum Leben zu erwecken, bevor es am 30. Juli 2015 live ging. Seitdem hat es sich zu einer der beliebtesten Kryptowährungen der Welt entwickelt – darauf können die Leute bieten Lindsay Lohans NFT ihrer Fursona. Und alles begann mit einer abwägenden Entscheidung für ein MMO, so Buterin offizielle Seite.

„Ich habe von 2007 bis 2010 gerne World of Warcraft gespielt, aber eines Tages entfernte Blizzard die Schadenskomponente des Zaubers „Leben entziehen“ meines geliebten Zauberers. Ich schlief weinend ein und an diesem Tag wurde mir klar, welche Schrecken zentralisierte Dienste bringen können. Ich habe mich schnell entschieden aufzuhören.

Er fährt fort, die Entdeckung von Bitcoin als sein „ultimatives Lebensziel“ im Jahr 2011 zu beschreiben, was ihn dazu veranlasste, für Bitcoin Weekly zu schreiben, bevor er das Bitcoin Magazine mitbegründete. Nachdem diese Projekte zu viel Zeit in Anspruch nahmen, beschloss er, etwas mehr zu versuchen.

„Ich bin um die Welt gereist, habe viele Krypto-Projekte erkundet und schließlich festgestellt, dass sie sich allzu sehr mit spezifischen Anwendungen beschäftigen und nicht allgemein genug sind – daher die Geburt von ‚Ethereum, das mein Leben seitdem beschäftigt.“

Angesichts der äußerst kontroversen Natur der Kryptowährung aufgrund ihrer negativen Auswirkungen auf die Umwelt waren viele überrascht und schockiert, als diese neuen Informationen entdeckt wurden, als sie sahen, wie eines der berühmtesten Gaming-Franchises aller Zeiten dazu hätte führen können.

Wer wusste World of Warcraft könnte eine so einzigartige Wirkung auf Kryptowährungsmarkt?