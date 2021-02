Woody Allen ist zu “radioaktiv”, als dass das US-Studio wieder mit ihm zusammenarbeiten könnte

Woody Allens “Rifkin Festival” tourte seit seiner Premiere beim San Sebastián Film Festival in Spanien im vergangenen September durch europäische Theater, aber es ist kein US-Vertriebsplan geplant – und laut mehreren Insidern wird keiner einen Allen-Film mit einem 10-Fuß-Film treffen Pole angesichts der Wolke, die über dem Oscar-Preisträger hängt. “Es gibt keine Möglichkeit, dass ein Studio mit ihm zusammenarbeitet”, sagte ein Produzent, der anonym sprach, zu TheWrap. “Kein legitimes Geschäft wird ihn berühren – er wird für den Rest seines Lebens mit europäischen Finanziers zusammenarbeiten müssen.” “Warum mit Menschen Geschäfte machen, die nur radioaktiv sind?” Stephen Galloway, Dekan des Dodge College für Film- und Medienkunst der Chapman University, sagte – und fügte hinzu, dass andere Männer, denen in der # MeToo-Ära Fehlverhalten vorgeworfen wurde, in Zukunft im Mainstream Hollywood vor ähnlichen Herausforderungen stehen werden. “Es wird für Woody, Brett Ratner und James Franco – solche Leute, gut oder schlecht, unschuldig oder schuldig – sehr schwierig sein, die Unterstützung eines großen Unternehmens zu bekommen.” Lesen Sie auch: Warum Woody Allen nicht angeklagt wurde: Eine Zeitleiste von Dylan Farrows Anklagen Der zweite Produzent stimmte zu und sagte …

