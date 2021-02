Tanguy Ndombele: Tottenhams Mittelfeldspieler spricht mit Paul Pogba über Schwierigkeiten mit Jose Mourinho | Fußballnachrichten

Tottenhams Mittelfeldspieler Tanguy Ndombele sagte, er habe mit seinem Freund und französischen Nationalspieler Paul Pogba über die Schwierigkeiten mit Cheftrainer Jose Mourinho gesprochen.

Ndombele hatte in der vergangenen Saison Probleme, Form und einen festen Platz in Mourinhos Spurs-Kader zu finden, und gab zu, dass er mit Pogba gesprochen hatte, der selbst während der Trainerzeit bei Manchester United unter den Portugiesen Turbulenzen erlebte.

Ndombele hat seitdem während seiner zweiten Amtszeit in Nord-London eine viel bessere Saison hinter sich und ist in dieser Kampagne einer der effektivsten und aufregendsten Spieler von Tottenham geworden.

In einem Interview mit Fußball.LondonNdombele eröffnete seinen Dialog mit Pogba über den Cheftrainer von Tottenham.

“Wir haben geredet, wir haben darüber gesprochen, aber sehr schnell”, erklärte er. „Es war nicht so, als hätte er mir einen Rat gegeben, weil unsere Situation völlig anders war.













1:40



Laut Jose Mourinho verdient Tanguy Ndombele Lob dafür, dass er nach der harten ersten Saison in Tottenham anders arbeiten muss



“Es ist wahr, dass er mit Mourinho zusammengearbeitet hat, aber meine eigenen Erfahrungen waren nicht die gleichen und jede Beziehung hat ihre eigenen Eigenschaften.”

Die Zukunft des 24-Jährigen in Tottenham sah in der vergangenen Saison ungewiss aus. Berichten zufolge interessierten sich einige Vereine für den ehemaligen Mittelfeldspieler von Lyon, darunter Inter Mailand.

Trotz des gemeldeten Interesses sagte Ndombele, er sei sich nicht sicher, ob er kurz davor stehe, die Premier League zu verlassen.

“Um ganz ehrlich zu sein, ich weiß nicht, wie nah ich am Verlassen war”, sagte er. “Was ich weiß ist, dass ich gehen wollte. Ich habe mit den Leuten im Club und insbesondere mit dem Präsidenten darüber gesprochen. [Daniel Levy].

“Der Präsident sagte, er wollte nicht, dass ich gehe, und das hat definitiv geholfen. Die schwierigsten Zeiten sind in der Vergangenheit und ich bin weitergezogen und die Dinge laufen viel besser für mich und das Team und alles ist hinter uns.













0:32



Unser Gillette-Präzisionsspiel der Woche stammt von Tottenhams Tanguy Ndombele mit diesem sensationellen Lob gegen Sheffield United



“Ich würde nicht wirklich sagen, dass ich Fehler oder bestimmte Fehler gemacht habe. Ich denke, jeder muss seine eigene Verantwortung für das übernehmen, was in einer Saison passiert, und es gibt Dinge, die im Verein passieren, die die Leute kennen und Dinge, die passiert sind.” der Club, den die Leute nicht kennen.

“Ich kann jetzt zurückblicken und sehen, an welchen Aspekten meines Beitrags ich arbeiten musste und was jetzt großartig ist, ist, dass alles in die richtige Richtung für die Mannschaft, den Verein und für alle läuft. Die Welt und es ist wirklich befriedigend.”

„Ohne Zweifel hat es mich mental stärker gemacht. Es hat mich als Sportler gemacht und verbessert, was in der letzten Saison passiert ist, weil ich nicht viel gespielt habe. Ich habe viel verletzt. Das bin ich nicht gewohnt und wir waren es Wenn man durch die Pandemie und solche Zeiten geht, kann man nur stärker werden. “

Jose: Resurgent Bale ‘glücklicher als je zuvor’

Bild:

Gareth Bale hatte ebenfalls Probleme, Form zu finden, seit er von Real Madrid ausgeliehen nach Tottenham zurückgekehrt war



Laut Jose Mourinho sieht Gareth Bale “glücklicher als je zuvor” aus, während der walisische Nationalspieler sein Wiederaufleben in Tottenham fortsetzt.

Das Comeback von Bale’s Spurs schien nach einem harten ersten Monat in Nord-London, in dem er mit Fitnessproblemen zu kämpfen hatte, flach zu fallen, da er in den letzten Jahren kaum für Real Madrid spielte.

Aber er zeigt allmählich, dass in seinen Beinen noch viel Leben steckt, mit einer Reihe positiver Leistungen und zwei beeindruckenden Toren im letzten Europa League-Spiel mit dem österreichischen Klub Wolfsberger.