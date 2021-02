Beste Hotels und Hütten in Lech, Österreich

T.Das Dorf Lech liegt um eine zentrale Kirche und zu beiden Seiten eines schnell fließenden Flusses. Ursprünglich die Domäne der Landwirte, ist sie im Laufe der Jahre gewachsen, und diejenigen mit tiefen Taschen werden mit drei Top-Fünf-Sterne-Hotels sowie Luxus-Einkaufszentren wie dem Strolz, einem langjährigen und renommierten Unternehmen, begrüßt. Skigeschäft mit mehreren Filialen in der Umgebung.

Am Ende der Hotelskala finden Sie auch komfortable und einladende Familienoptionen zu erschwinglichen Preisen. Die meisten Unterkünfte befinden sich an der Hauptstraße durch das Resort und in den Gebieten Tannberg und Omesberg auf dem Weg zum abgelegenen Dorf Zug.

Oberlechs autofreier Satellit über dem Dorf, der von der 80-köpfigen Bergbahn aus dem Dorf bedient wird, befindet sich fast in einer vollwertigen Station, in der High-End-Hotels untergebracht sind, zu denen Gepäck und Catering über ein U-Bahn-Netz geliefert werden Tunnel. Ein Aufenthalt in diesen luxuriösen Räumen bedeutet jedoch keine Isolation, da die Seilbahn von 7.00 bis 01.00 Uhr fährt.

Haldenhof

Ein kleines Hotel, das seit 47 Jahren von der Familie Schwärzler geführt wird und maßgeblich an der Entwicklung von Lechs Image als international führendes Reiseziel beteiligt ist. In den 1970er Jahren leitete Hubert Schwärzler das Tourismusbüro, während seine Frau Isolde das B & B-Geschäft in ein Hotel mit einfachen Abendessen aus Gulaschsuppe und Frankfurter Wurst verwandelte. In diesen Tagen haben ihr Sohn Michael und seine Frau Claudia den Haldenhof in ein komfortables 4-Sterne-Hotel mit einem ausgezeichneten Spa und einem erstklassigen Restaurant verwandelt.