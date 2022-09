Wölfe lehnen Angebot für Hwang Hee-chan mit verbleibenden Stunden auf der Transferuhr ab: Berichte

Berichten zufolge lehnten die Wolverhampton Wanderers am Mittwoch ein Angebot von 17 Millionen Pfund (20 Millionen Dollar) für Hwang Hee-chan ab, was wahrscheinlich sicherstellt, dass der kämpfende koreanische Mittelfeldspieler auf absehbare Zeit im Verein bleibt, nur wenige Stunden vor Schließung des Transferfensters.

Hwang, der in der vergangenen Saison an Wolves ausgeliehen war, unterzeichnete im Januar einen Vierjahresvertrag mit dem Verein, der offiziell in diesem Sommer begann und auf zwischen 11,9 und 14 Millionen Pfund (19 Millionen US-Dollar) und 22 Millionen US-Dollar geschätzt wird.

Aber Hwang kämpfte auch mit dem Midlands-Klub vor dem Tor. Er hat 18 Spiele lang kein Tor für Wolves erzielt, davon 17 in der Premier League. Zuletzt traf er am 24. Februar und erzielte sein fünftes Tor in seiner ersten Premier-League-Saison gegen Arsenal.

Hwangs anhaltender Kampf führte dazu, dass er allmählich von der Startelf auf die hintere Bank zurückfiel, wobei Trainer Bruno Lage den Koreaner beim 0:0-Unentschieden am Mittwoch gegen Bournemouth nicht einmal einwechselte.

Hwang hat sich in den Wochen seit Beginn der Saison 2022/23 als potenzieller Transferkandidat herausgestellt, wobei eine Reihe von Vereinen den Mittelfeldspieler als potenziell nicht ausgelastet bei Wolves ansehen.

Ein Anwärter war Leeds United unter Manager Jesse Marsch. Marsch wurde 2019 zum Trainer von Red Bull Salzburg ernannt und führte das Team in seiner Debütsaison zum Double. Hwang war neben Erling Haaland, jetzt bei Manchester City, und Takumi Minamino von Monaco einer von drei Stars in Marschs Sturmlinie.

Hwang erzielte in dieser Saison 11 Tore in der österreichischen Bundesliga und hatte 12 Vorlagen. Er erzielte auch drei Champions-League-Tore mit fünf Vorlagen, ein OFB-Cup-Tor mit fünf Vorlagen und ein Europa-League-Tor.

Berichten zufolge bot Leeds den Wölfen Anfang dieser Woche 17 Millionen Pfund an, um Hwang wieder unter Marsch zu bringen und möglicherweise einen Teil dieser Form von 2019 zurückzubringen.

Aber trotz der jüngsten Leistung von Hwang waren die Wölfe offenbar nicht glücklich, den koreanischen Mittelfeldspieler gehen zu lassen.

„Er ist ein wichtiger Spieler für mich und für den Verein“, sagte Lage gegenüber Reportern nach der Auslosung am Mittwoch. „Was er in der ersten Hälfte der letzten Saison gemacht hat, war sehr gut. Er hat nicht in der Vorsaison angefangen, weil er in der Armee war. Danach kam er und zog sich eine kleine Verletzung zu und konnte etwa zwei Jahre lang nicht trainieren Wochen.“

Wenn man Lage glauben darf, sieht es so aus, als würden die Wölfe etwas mehr Zeit investieren, um Hwang aus seiner Krise zu holen. Einige Berichte deuten jedoch darauf hin, dass es wirtschaftlichere Gründe gibt, warum die Wölfe den Deal abgelehnt haben – möglicherweise, weil Leeds nach einem Kreditgeschäft zum Kauf suchte und die Wölfe einen sofortigen Verkauf wünschen.

Bei 16 verbleibenden Stunden auf der Transferuhr zum Zeitpunkt der Drucklegung kann noch alles passieren. Marsch hat mehrfach deutlich gemacht, dass Leeds immer noch interessiert ist, und Everton erwägt auch Hwang als mögliche Option, um den glanzlosen Angriff des Vereins zu stärken.

VON JIM BULLEY [[email protected]]