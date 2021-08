Wo man in Indien, den USA und Großbritannien gucken kann

Barcelona setzt seine Vorbereitungen auf die Saison mit einem weiteren faszinierenden Spiel diese Woche fort, während es am Mittwoch gegen RB Salzburg antritt. Die katalanischen Giganten haben sich im vergangenen Monat unter Ronald Koeman hervorgetan und müssen sich in diesem Spiel verstärken.

RB Salzburg hat in der Vorsaison schon beeindruckend gezeigt und will in diesem Jahr die österreichische Bundesliga dominieren. Die Österreicher haben Ried letzte Woche mit 7:1 Vorsprung geschlagen, müssen sich in diesem Spiel aber einem harten Kampf stellen.

Barcelona hat in den letzten drei Spielen 10 Tore erzielt und scheint sich unter Ronald Koeman auf ein beeindruckendes System eingestellt zu haben. Die Blaugrana hat im letzten Spiel den VfB Stuttgart besiegt und will gegen RB Salzburg ein ähnliches Ergebnis erzielen.

RB Salzburg vs Barcelona Team News

RB Salzburg kann überraschen

RB Salzburg

RB Salzburg hat derzeit keine Verletzungssorgen und wird gegen Barcelona alle ihm zur Verfügung stehenden Ressourcen benötigen. Die österreichischen Giganten werden voraussichtlich einen starken Kader für dieses Spiel benennen.

Verletzt: Nichts

Zweifelhaft: Nichts

Ausgesetzt: Nichts

Memphis Depay könnte gegen den VfB Stuttgart starten

Barcelona

Pedri, Eric Garcia und Oscar Mingueza vertreten Spanien bei den Olympischen Spielen und können an diesem Spiel nicht teilnehmen. Ansu Fati, Philippe Coutinho, Ousmane Dembele und Marc-Andre ter Stegen erholen sich derzeit von Langzeitverletzungen und wurden von diesem Spiel ausgeschlossen.

Die Vertragsverhandlungen von Ilaix Moriba sind ins Stocken geraten und der Youngster wird für dieses Spiel nicht zur Verfügung stehen. Alex Collado wurde ausgeliehen und Yusuf Demir wird wahrscheinlich gegen RB Salzburg antreten

Lionel Messi hat seinen neuen Vertrag bei Barcelona noch nicht unterschrieben und steht immer noch nicht zur Auswahl. Memphis Depay hat letzte Woche ein sensationelles Tor für Barcelona erzielt und wird dieses Spiel beginnen.

Verletzt: Ansu Fati, Philippe Coutinho, Ousmane Dembele, Marc-Andre ter Stegen

Zweifelhaft: Sergio Agüero, Alex Collado

Nicht verfügbar: Lionel Messi, Ilaix Moriba

Wann beginnt das Spiel zwischen RB Salzburg und Barcelona?

Indien: 4. August 2021, 22:30 Uhr

VEREINIGTE STAATEN: 4. August 2021, 13 Uhr (Eastern Standard Time), 12 Uhr (Central Standard Time), 10 Uhr (Pacific Standard Time)

VEREINIGTES KÖNIGREICH: 4. August 2021, 18 Uhr

Wo und wie sieht man RB Salzburg gegen Barcelona im Fernsehen?

Indien: Nicht verfügbar

VEREINIGTE STAATEN: Nicht verfügbar

VEREINIGTES KÖNIGREICH: Premier Sports 1

Wie kann man die Live-Übertragung von RB Salzburg gegen Barcelona sehen?

Indien: Fernseher + Boot

VEREINIGTE STAATEN: Fernseher + Boot

VEREINIGTES KÖNIGREICH: BarcaTV +, Premier Player HD

