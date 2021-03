Wo kann man “The Sound of Music” sehen?

Christopher Plummer, Star von Der Klang von Musikstarb im Alter von 91 Jahren. Während der Schauspieler im Laufe der Jahre in Dutzenden von Filmen mitgespielt hat, ist er vielleicht am bekanntesten für seine Darstellung von Captain von Trapp in dem preisgekrönten Film von 1965, der die Geschichte einer Haushälterin (Julie Andrews) erzählt, der sein österreichisches Engagement aufgegeben hat Betreuung der von Trapp Kinder.

Ich hasste Stehlager Der Klang von Musikund nannte den Film sogar “schrecklich, sentimental und klebrig” und seine Rolle als von Trapp als “den leeren Kadaver einer Rolle”. Trotzdem überzeugte der Film die Kritiker und gewann fünf Oscars, darunter “Bester Film” sowie einen Golden Globe. Und auch Jahrzehnte später sticht es als einer der Klassiker heraus.

Wenn du noch nie gesehen hast Der Klang von MusikSie werden es genießen. Und wenn Sie es schon einmal gesehen haben, gibt es keinen besseren Zeitpunkt, um den Film noch einmal zu besuchen.

Wo kann ich suchen Der Klang von Musik? Hier finden Sie alles, was Sie wissen müssen, um den mit dem Oscar ausgezeichneten Klassiker zu sehen.

KANN ICH ZUSCHAUEN DER KLANG VON MUSIK AUF NETFLIX ODER HULU?

Entschuldigung, Netflix- und Hulu-Kunden – Der Klang von Musik spielt derzeit nicht auf einem der beiden Dienste. Lesen Sie weiter, um herauszufinden, wo Sie den klassischen Film sehen können.

WO ZU SEHEN DER KLANG VON MUSIK::

Wenn Sie zuschauen wollen Der Klang von MusikSie haben viele Möglichkeiten. Im Moment können Sie den Film weiter streamen Disney +, oder Sie können es für 3,99 USD auf allen digitalen Plattformen mieten. Du wirst finden Der Klang von Musik sicher Video Premium, iTunes, Gesehen, Youtube, Google Play, und Microsoft Store.

CHRISTOPHER PLUMMER KLANG DER MUSIK: WER SONST STAR IN DER KLANG VON MUSIK?

Obwohl Plummer für seine Rolle als Captain von Trapp bekannt ist, gibt es viele andere talentierte Schauspieler in der Besetzung. Der Klang von Musik Auch die Stars Julie Andrews, Eleanor Parker, Richard Haydn, Peggy Wood, Charmian Carr, Nicholas Hammond, Heather Menzies, Duane Chase, Angela Cartwright, Debbie Turner und Kym Karath.

Wo soll man suchen? Der Klang von Musik