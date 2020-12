Wissenschaftler erfassen die Explosion des Schwarzen Lochs

In den Jahren 2018 und 2019 eine Gruppe von Astronomen beobachtete a schwarzes Loch etwa 10.000 Lichtjahre von der Erde entfernt. Dieses Schwarze Loch, Teil eines binäres System Der Spitzname MAXI J1820 + 070 befindet sich in der Milchstraße und ist etwa achtmal so groß wie die Sonnenmasse. Sein Begleitstern misst mittlerweile etwa die Hälfte der Sonnenmasse.

Der Grund für ihr Interesse war, was sie in erster Linie auf die Existenz des Binärsystems aufmerksam machte: eine plötzliche Lichtexplosion im Juli 2018, die die Astronomen überraschte. Sie erhaschten einen überraschenden Blick auf zwei Heißgasdüsen, springt aus dem Schwarzen Loch nach 80% der Lichtgeschwindigkeit. Die reine Energie der Jets erzeugte einen hypnotischen kosmischen Ausbruch und verstärkte unsere Faszination für diese seltsamen kosmischen Körper.

Die Böen sind in einer Reihe von vier Beobachtungen von ersichtlich NASA Chandra Röntgenobservatorium. Anhand dieser Daten konnten Astronomen die Jets erkennen, als sie aus dem Schwarzen Loch platzten, sich von seinem Zentrum entfernten und direkt auf die umgebende Materie auftraten.

INVERSE ZÄHLT DIE 20 ALTERNATIVSTEN MOMENTE IM UNIVERSUM 2020. ES IST NUMMER 4. SIEHE DIE VOLLSTÄNDIGE LISTE HIER.

Die vollständige Beschreibung der Jets erschien in Briefe aus dem Astrophysical Journal früher in diesem Jahr.

Die Jets sind scharf in entgegengesetzte Richtungen, weg vom Schwarzen Loch nach Norden und Süden.

Aufgrund ihrer Positionierung erzeugte die Explosion des Strahls eine schnelle optische Täuschung.

Aus unserer Sicht auf der Erde scheint sich der nördliche Jet mit 60% der Lichtgeschwindigkeit zu bewegen, während sich der südliche mit 160% der Lichtgeschwindigkeit bewegt.

“Wie schnell bewegen sich Materiestrahlen vom Schwarzen Loch weg?” Aus der Sicht der Erde scheint sich der Nordstrahl mit 60% der Lichtgeschwindigkeit zu bewegen, während sich der Südjet mit einer unmöglichen Schallgeschwindigkeit von 160% der Lichtgeschwindigkeit bewegt “, co -Autor der Studie Mathilde Espinasse und seine Kollegen sagten in a Erklärung.

Die Lichtgeschwindigkeit ist definiert als 186.282 Meilen pro Sekunde, und nichts kann sich so schnell und nicht schneller als die Lichtgeschwindigkeit fortbewegen. Wenn sich ein Objekt mit Lichtgeschwindigkeit fortbewegen würde, müsste seine Masse unendlich sein.

Im Gegenteil, der Südstrahl ist in unsere Richtung gerichtet, und wenn sich etwas auf einem Pfad, der unserer Sichtlinie folgt, nahe genug an der Lichtgeschwindigkeit auf uns zubewegt, entsteht die Illusion, dass es sich bewegt. schneller als die Lichtgeschwindigkeit.

“Dies ist ein Beispiel für eine superluminale Bewegung, ein Phänomen, das auftritt, wenn sich etwas in der Nähe der Lichtgeschwindigkeit in einer Richtung nahe unserer Sichtlinie auf uns zubewegt”, sagten die Forscher.

„Dies bedeutet, dass sich das Objekt fast so schnell auf uns zubewegt wie das Licht, das es erzeugt, was die Illusion vermittelt, dass die Bewegung des Strahls schneller ist als die Lichtgeschwindigkeit. Beim MAXI J1820 + 070 zeigt der Südstrahl auf uns und der Nordstrahl von uns weg, sodass sich der Südstrahl schneller zu bewegen scheint als der Nordstrahl.

In Wirklichkeit beträgt die Geschwindigkeit der beiden Jets jedoch etwa 80% der Lichtgeschwindigkeit, stellten die Forscher fest.

Obwohl die Grundlagen der Physik möglicherweise nicht zerstört wurden, ermöglichte die Explosion des Schwarzen Lochs dennoch eine coole Visualisierung der Materie, die sich mit hoher Geschwindigkeit fortbewegt.