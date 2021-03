Wissenschaftler, die von Fossilien betäubt sind, die tief unter der grönländischen Eiskappe gefunden wurden

Joshua Brown / UVM



Wenn Sie in den hinteren Teil Ihres Gefrierschranks schauen, entdecken Sie möglicherweise alle Arten von Leckereien, die Sie wahrscheinlich vergessen haben, aber wahrscheinlich nichts ganz so überraschendes wie einen Fund, der am Boden eines Gefrierschranks an der Universität von Kopenhagen gemacht wurde.

Eine 15-Fuß-Röhre aus grönländischem Eis und Schmutz, die 1966 von einem US-Militärteam geborgen wurde, das mehr als eine Meile durch das Eis gebohrt hatte, wurde erstmals 2019 analysiert – und es gab viel mehr als Sand. und Schmutz in den Proben.

In einer Studie, veröffentlicht in der Zeitschrift Verfahren der Nationalen Akademie der Wissenschaften Am Montag beschrieb das internationale Forscherteam die Entdeckung “perfekt erhaltener” Zweige und Blätter, die in ihren extrahierten Eisbohrkernen eingeschlossen waren. Die Existenz dieser Pflanzen impliziert, dass es an diesem jetzt eisvergrabenen Ort einst Vegetation gab, was darauf hinweist, dass ein Großteil Grönlands in den letzten Millionen Jahren eisfrei gewesen sein muss.

Der Wissenschaftler Andrew Christ berichtete, dass die Proben wie eine Zeitkapsel Grönlands vor dem Eis sind. “Eiskappen pulverisieren und zerstören normalerweise alles auf ihrem Weg”, sagte er, “aber wir haben empfindliche Pflanzenstrukturen gefunden. Sie sind Fossilien, aber sie sehen aus, als wären sie gestern gestorben.”

Die Auswirkungen dieses Befundes könnten für Studien zum Klimawandel enorm sein, da die Analyse der grönländischen Eisdecke den Wissenschaftlern helfen könnte, vorherzusagen, wie sie sich verhalten wird, wenn die Temperaturen steigen und das Eis aufgrund menschlicher Aktivitäten schmilzt. Es kann ihnen auch helfen, abzuschätzen, wie lange es dauern wird, bis der Eisschild vollständig geschmolzen ist, was sich auf den Meeresspiegel auf der ganzen Welt auswirkt.

Darüber hinaus deutet die Entdeckung darauf hin, dass Grönland möglicherweise anfälliger für den vom Menschen verursachten Klimawandel ist als ursprünglich angenommen, da der größte Teil der Eisdecke in der Geschichte mindestens einmal geschmolzen ist – und dies ohne die Hilfe von künstlichen Treibhausgasen und Emissionen.

Jetzt, wo die Werte höher sind, könnte das Eis schneller und mit extremeren Ergebnissen schmelzen. Die grönländische Eisdecke enthält genug Wasser, um den globalen Meeresspiegel um 20 Fuß zu erhöhen, was schwerwiegende Folgen für die Küstenbevölkerung haben würde, wenn sie schmilzt.

Der leitende Wissenschaftler Paul Bierman bestand darauf, das Eisproblem in Grönland sofort anzugehen. “Es ist kein 20-Generationen-Problem”, sagte er. “Dies ist ein dringendes Problem für die nächsten 50 Jahre.”