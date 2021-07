Wird Technologie der Untergang der Menschheit sein?

Die heutige Technologie hat in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht, nirgendwo deutlicher als bei der künstlichen Intelligenz (KI).

Mit zunehmender Abhängigkeit von Technologie wächst auch unsere Beziehung zu digitalen Geräten, da wir ihnen immer mehr menschliche Eigenschaften verleihen.

Menschen stellen tiefe emotionale Verbindungen zur Technologie her.

Ja, es wird anthropomorphe Technologie genannt, wie in:

Die ganze Technologie des menschlichen Klonens;

Robotik zielt auf menschenähnliche Roboter ab, um Menschen und menschliche Handlungen zu ersetzen;

KI zielt darauf ab, menschliche Intelligenz und Handlungen in Maschinen zu simulieren.

Anthropomorphismus bezieht sich auf das unnatürliche Verlangen des Menschen, nichtmenschlichen Wesen menschliche Eigenschaften zuzuschreiben.

Es ist üblich, dass Menschen Naturkräfte, Götter, Tiere, die Umwelt und jetzt auch technologische Artefakte (von Computerartefakten bis hin zu Robotern und KI) anthropomorphisieren.

Menschenähnliche Bioroboter mit künstlicher Intelligenz sind in der Lage, menschliche Arbeitskraft zu ersetzen. Die Mitarbeiter von intelligenten Maschinen können Menschen in Bezug auf Produktivität, Effizienz, Leistung, Geschwindigkeit und Speicher übertreffen.

In Lagerhäusern, Callcentern und anderen Amazon-ähnlichen Branchen verwalten Bots / Software / Algorithmen bereits heute Menschen, stellen automatisch ein oder entlassen sie, was die menschliche Arbeit stressiger, anstrengender und gefährlicher macht.

Die nächste Zukunft wird durch die KI-Technologie entschieden, es ist eine entscheidende Frage, wie KI 2021 und darüber hinaus prägen wird.

Das Entscheidende ist nicht, wie KI die nächste Welt der Zukunft gestalten wird, sondern welche Art von künstlicher Intelligenz benötigt wird, um Mainstream zu werden:

Echte KI vs. Falsche KI: Vorteilhafte KI vs. Antagonistische KI: Cyber-Human KI vs. Narrow KI / ML

Ein großes Anliegen der heutigen KI ist die sogenannte widersprüchliche KI [AAI], die böswillige Entwicklung und Nutzung fortschrittlicher digitaler Technologien und Systeme, die in der Lage sind, aus vergangenen Erfahrungen zu lernen, komplexe Daten zu begründen oder Bedeutungen zu entdecken.

Solche AAI-Maschinenlernsysteme benötigen hochwertige Datensätze, um ihre Algorithmen zu trainieren, und sind daher anfällig für Data Poisoning-Angriffe, bei denen böswillige Benutzer gefälschte Trainingsdaten einschleusen, die das System beschädigen.

Die AAI-Technologie ermöglicht Armeen von Killerrobotern und KI-verstärkten Cyberwaffen.

Letztlich liegt die wahre Gefahr der IAA darin, wie sie Cyber-Angreifer befähigt.

Wichtige kritische nationale Infrastrukturen – Sicherheitsdienste, Telekommunikation, Stromnetze, Dämme, Abwasser und kritische Fertigungsanlagen – sind anfällig für physische Schäden durch IAA-verstärkte Cyberangriffe.

Wieder eine böse KI, eine böse Zukunft. Eine gute KI, eine gute Welt der Zukunft.

Fazit

Um einen möglichen menschlichen Sturz zu vermeiden, muss die KI-Technologie als digitale Plattform für Cyber-Human Intelligence entwickelt werden.

Im Moment leben wir in einer Ära des Scheins. Es ist Zeit zu ein kultureller Wandel in der Technologie, um eine durchdachtere Entscheidungsfindung zu ermöglichen und die Menschheit in der Zukunft zu retten.