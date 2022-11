HARVESTELLA Details Quietus Dungeon, Lunamancer Job, Küchenlieferungen und Conellu-Puppen

Editor Square Enix und Entwickler Live-Draht neue Informationen und Screenshots fürs Leben gepostet Simulation Action-Rollenspiel ERNTEmit dem Quietus Dungeon des Spiels, MondArbeiterjob, Küche Conellu Lieferungen und Puppen.

■ Abenteuer: Quietus Dungeon

Ein Dungeon, den Sie nur während Quietus betreten können, das mit dem Wechsel der Jahreszeiten besucht wird. Durch einen Schacht betreten, ist das Innere des Kerkers etwas seltsam … Besiege furchterregende Feinde, die dich auf jeder Etage erwarten, und dringe tiefer in die Tiefen des Kerkers vor.

Betreten Sie den Deep Dungeon von einem Brunnen an einem bestimmten Ort …

■ Abenteuer: Jobs

Jobs haben einzigartige Waffen und verwenden charakteristische Fähigkeiten. Durch die Rekrutierung eines Charakters mit einem bestimmten Job wird der spielergesteuerte Protagonist auch in der Lage sein, denselben Job zu verwenden.

Lunamancer

Ein Job, der sich durch magische Angriffe mit großer Reichweite und das Debuffen von Feinden auszeichnet. Er kann Angriffe ausführen, die sich die enorme Masse des Planeten zunutze machen.

■ Alltag: Küchenlieferungen

Die Einwohner der verschiedenen Städte, die Sie während Ihres Besuchs besucht haben Abenteuer kann Sie bitten, ein bestimmtes Gericht zu kochen. Indem Sie das gewünschte Gericht zubereiten, können Sie eine Reihe von Belohnungen verdienen, darunter Geld und neue Rezepte.

■ Sammle Conellu-Puppen

In einer bestimmten Stadt ist ein Versteck still versteckt. Es wird gesagt, dass der Besitzer dieses Verstecks, Chief Conellu, alle Conellu-Puppen, die Sie finden, eintauschen und sie gegen tolle Sachen eintauschen wird.

Conellu-Puppen hängen an allen möglichen Orten herum, in Städten oder in Kerkern. Sammle sie ein und fordere deine Belohnung von Häuptling Conellu ein!