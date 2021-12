„Wir sind im Nachteil, gewinnen die letzten 2 Rennen“ – Toto Wolff fragt Lewis Hamilton

Lewis Hamilton dominierte die ersten beiden Trainingssitzungen des ersten Großen Preises von Saudi-Arabien. Der Mercedes-Pilot lag in beiden Sessions vor seinem Meisterschaftsrivalen Max Verstappen. Mercedes-Teamchef Toto Wolff sagt, Hamilton muss beide Rennen gewinnen, um die Meisterschaft 2021 zu gewinnen.

Wolff erwähnte, dass er trotz Lewis‘ Leistungsvorteil immer noch hinter Verstappen in Punkten liegt. Der Red-Bull-Pilot liegt zwei Rennen vor Ende der Saison 2021 mit 8 Punkten Vorsprung auf den siebenmaligen Weltmeister.

Wir müssen die letzten beiden Rennen gewinnen: Wolff über Lewis Hamilton

Wie berichtet von Speedweek.com, gab der Österreicher zu, in den beiden Trainings die schnellsten Autos zu sein. Aber er sagte, dass Workouts am Wochenende oft keine wirklichen Ergebnisse zeigen.

„Es ist schwer zu sagen, ob das Potenzial des Autos den Erwartungen entspricht, denn der Freitag ist oft irreführend. Sie wissen nicht, welche Motormodi die Konkurrenz verwendet, und deshalb sehen wir auch an Samstagen oft große Fortschritte. sagte Wolff.

Obwohl Wolff einen Leistungsvorteil gegenüber seinen Konkurrenten hatte, war er der Herausforderung von Red Bull skeptisch gegenüber. Er erwähnte, dass das Team in seinen Gedanken die verbleibenden zwei Rennen gewinnen muss, um die Meisterschaft zu gewinnen.

„Alles ist noch möglich, aber auf dem Papier sind wir spät dran. Ich komme aus der Finanzwelt und es ist vor allem eine Frage der Wahrscheinlichkeiten. Und rein mathematisch sind wir im Nachteil. Zusammenfassend können wir sagen: Wir müssen die letzten beiden Rennen gewinnen, so einfach ist das. schloss der Chef des Mercedes-Teams.

Der Österreicher hat recht. Einfach ausgedrückt muss Mercedes beide Rennen gewinnen, um den Titel zu holen. Aber es ist vielleicht nicht so einfach, da die Konkurrenz zwischen ihnen und Red Bull sehr eng ist. Verstappen lag in den Trainings nur wenige Zehntel hinter Hamilton und fuhr in den Qualifying-Simulationen keine saubere Runde.

Hoffen wir nur, dass das Ende der Saison die Erwartungen erfüllt.

