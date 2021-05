Wien verzweifelt Gespräche über Irans fortschrittliche Zentrifugen

Teheran, Iran

Die laufenden Gespräche zwischen dem Iran und den großen Weltmächten in der österreichischen Hauptstadt Wien haben das Schicksal der fortschrittlichen iranischen Zentrifugen getroffen.

Berichten zufolge bestanden die Vereinigten Staaten und ihre europäischen Verbündeten, die an den Gesprächen teilnahmen, darauf, die kürzlich am iranischen Nuklearstandort Natanz installierten IR-4-, IR-6- und IR-9-Zentrifugen zu zerstören.

Sie machten die Aufhebung der Sanktionen und die Rückkehr der Vereinigten Staaten zum Nuklearabkommen von 2015 davon abhängig, dass Teheran die jüngsten Nuklearmaßnahmen, einschließlich der Installation fortschrittlicher Zentrifugen, rückgängig gemacht hat.

Der Iran lehnte den Antrag jedoch ab und forderte die Aufhebung aller US-Sanktionen, die nach der Unterzeichnung des Gemeinsamen Umfassenden Aktionsplans (JCPOA) zwischen dem Iran und den Weltmächten im Jahr 2015 verhängt wurden, gefolgt von einer Überprüfung durch Teheran.

Die Verhandlungsführer der gemeinsamen JCPOA-Kommission werden voraussichtlich am Freitag die Gespräche in Wien wieder aufnehmen, um die Fortschritte von drei Expertenarbeitsgruppen in Bezug auf die Beseitigung von Sanktionen, nukleare Maßnahmen und praktische Vorkehrungen zu erörtern.

Die Gespräche in der vergangenen Woche in Wien machten keine nennenswerten Fortschritte. Die Teilnehmer verteilten sich auf den G7-Gipfel in London.

Nukleare Messungen

Laut offiziellen Quellen ist die Frage der iranischen Nuklearmaßnahmen nach wie vor umstritten, obwohl zunächst einige Aspekte der Aufhebung von Sanktionen vereinbart wurden.

Der Iran hat kürzlich seine Urananreicherung auf 60% erhöht, nachdem er das Atomkraftwerk Natanz angegriffen hatte, das Teheran seinem Erzfeind Israel vorgeworfen hatte.

Er kündigte auch an, dass er Zentrifugen der nächsten Generation am strategischen Nuklearstandort installieren werde, sehr zum Leidwesen der Vereinigten Staaten und ihrer europäischen Verbündeten.

US-Außenminister Antony Blinken bezeichnete den Umzug des Iran als “provokativ”, während Großbritannien, Frankreich und Deutschland den Schritt zu einer 60-prozentigen Anreicherung von 20 Prozent kritisierten und mehr als 1000 fortschrittliche Zentrifugen zum Standort hinzufügten.

Die Vereinigten Staaten und die Europäer haben darauf bestanden, dass die “Durchbruchzeit” – die Zeitspanne, die zur Anreicherung von Uran für eine Atombombe benötigt wird – mindestens ein Jahr betragen muss, was die Umkehrung der jüngsten Maßnahmen des Iran zur Beschleunigung der nuklearen Anreicherung erfordert.

Optimismus fehl am Platz?

Die iranischen Beamten äußerten sich optimistisch über die Möglichkeit, die Sanktionen vor dem Ende der Amtszeit der Regierung Hassan Rouhani im nächsten Monat aufzuheben.

Bei einer Kabinettssitzung am Montag sagte Rouhani, sie seien “kurz vor der Aufhebung der US-Sanktionen” und äußerte die Hoffnung, dass die Wirtschaft des Landes “auf den Weg der Mäßigung und des Wohlstands 2014-17 zurückkehren wird”.

Auch die offizielle iranische Delegation, die an den Wiener Gesprächen teilnimmt, hofft auf einen Durchbruch in den kommenden Wochen.

Experten sind jedoch der Ansicht, dass der Optimismus fehl am Platz sein könnte, da die Behauptungen über Fortschritte bei den Wiener Gesprächen stark übertrieben sind.

Mustafa Khoshcheshm, ein hochrangiger politischer Kommentator und Journalist, sagte, die Vereinigten Staaten hätten nur zugestimmt, die Hälfte ihrer Sanktionen gegen den Iran aufzuheben, nicht zu beenden, was darauf hindeutet, dass die Behauptungen über Fortschritte bei den Gesprächen übertrieben sind.

“Wahlrivalitäten könnten dazu führen, dass die Regierung die Auswirkungen übertreibt, aber das wird den Vereinigten Staaten keine Einigung bringen”, schrieb er auf Twitter und bezog sich dabei auf die bevorstehende Präsidentschaftswahl.

Hamid Reza, ein politischer Analyst, sagte, dass es in Wien nicht nur “keine spürbaren Fortschritte” gebe, sondern dass die Dinge nur “schlimmer” würden.

Wichtig ist, dass der iranische Verhandlungsführer Abbas Araghchi kürzlich einen öffentlichen Streit mit dem öffentlichen Nachrichtensender geführt hat, nachdem der Sender Einzelheiten der Gespräche bekannt gegeben hatte.

