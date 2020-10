Wieder kein Sieg – der FC Barcelona scheitert nach dem Zusammenbruch des Torhüters

Normalerweise würde der FC Barcelona bei Deportivo Alaves wahrscheinlich keine Punkte verpassen. In ihrer jetzigen Form ist es jedoch weniger überraschend, dass die Katalanen nicht gewonnen haben.

Das FC Barcelona verpasste einen Sieg bei Deportivo Alaves. Der spanische Top-Club erzielte nur 1: 1 gegen den Außenseiter. Es ist das vierte Ligaspiel in Folge, das Barcelona nicht gewonnen hat.

Nach 31 Minuten war es aus Sicht von 0: 1 Lionel Messi und der eingewechselte Neto von Co. Ter Stegen kam aus dem Tor, nahm einen Pass von Innenverteidiger Pique aus kurzer Distanz, versuchte den Gegner zu tanzen und verlor den Ball. Der besagte Gegner war Luis Rioja, der den Ball ins leere Tor legte.

Infolgedessen zeichnete sich Barcelona durch Frustration aus. Drei Spieler sahen vor der Pause gelbe Karten. Unter ihnen Lionel Messi, der über den Rückstand verärgert war.

Die Konkurrenz zieht sich zurück

In der zweiten Halbzeit machte Barça es besser, spielte fokussierter und entschlossener. Es wurde in der 63. Minute belohnt, als Antoine Griezmann erzielte die Entschädigung. Nur eine Minute zuvor sah Alaves ‘Jota die gelb-rote Karte für ein Foul an Gerard Pique.

Deportivos Jota (Mitte) musste das Spiel vorzeitig beenden. (Quelle: ZUMA Wire / Imago-Bilder)

Vom Ausgleich angetrieben, lief Barcelona zu, blieb aber ohne einen weiteren Treffer. Am Ende des Tages standen 23 Tore auf dem Tor und über 70 Prozent Ballbesitz. Aber es war nicht genug, weil das zweite Tor fehlte.

In der Tabelle bleibt Barça im Mittelfeld. Der zwölfte Platz ist derzeit an der Tagesordnung für die Katalanen, die nach sechs Spielen nur noch acht Punkte haben. Viel zu wenig für den ehrgeizigen Verein. Zum Vergleich: Real Madrids Wettbewerb hat nach sieben Spielen 16 Punkte. Stadtrivalen Atletico Madrid lauert nach sechs Spielen mit 14 Punkten auf dem dritten Platz. Zweitens ist Wirkliche Gesellschaft (14 Punkte).

Sie können das ganze Spiel machen hier im Live-Ticker nachlesen.