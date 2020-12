Wie sich der Weihnachtssturm im Bundesstaat New York entwickeln wird: Überschwemmungen, Wind und Schnee

Aktualisieren: Der nationale Wetterdienst gerade veröffentlicht Hochwasserwarnungen – die höchste Alarmstufe – für Flüsse im Süden.

Syracuse, NY – In den letzten Tagen eines Jahres möchten wir alle vergessen, dass ein Sturm kommt, den wir wahrscheinlich nicht können.

Wenn die Prognose wahr wird, Upstate New York könnte kritisiert werden mit starken Regenfällen, Überschwemmungen, starken Winden, Blitzfrost und Seeeffektschnee. Es besteht eine gute Chance auf Flussüberschwemmungen im Süden und mögliche Sturzfluten von den Tälern Hudson und Mohawk bis zu den Adirondacks. Ein Fuß Schnee mit Seeeffekt könnte Tug Hill und den Westen New Yorks bedecken. Windböen bis 80 km / h können zu Stromausfällen führen.

Alles an Heiligabend und Weihnachten 2020.

Der Nationale Wetterdienst macht sich nicht über diesen lustig, auch wenn er heute Morgen in Fettdruck fett geschrieben ist.

„Die Kombination aus starkem Wind, hoher Luftfeuchtigkeit und Temperatur sowie starken Regenfällen führt dazu, dass der Schnee schnell schmilzt und a potenziell bedeutendes HochwasserereignisSagte das Briefing, das vom Büro des Wetterdienstes in Binghamton veröffentlicht wurde. “”Es ist wahrscheinlich, dass bis spät in den Tag hinein bis Weihnachten und möglicherweise bis Samstag erhebliche Flussüberschwemmungen auftreten. “”

Die größten Sorgen sind die Flusstäler der südlichen Ebene, die von oben begraben wurden 44 Zoll Schnee letzte Woche und konnte heute den stärksten Regen sehen. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass ein Teil des Upstate bestimmten Auswirkungen dieses Sturmsystems entgeht. Die Gefahrenkarten des Nationalen Wetterdienstes haben so viele Schichten, dass es schwierig ist zu bestimmen, wer sich in der Sturzflutzone, der Starkwindzone oder der Schneeuhr mit Seeeffekt befindet – oder in allen drei. mal.

Es ist ein kompliziertes Durcheinander und die Prognostiker wissen immer noch nicht, wie sich alles entwickeln wird. Wenn Sie der Meinung sind, dass es schwierig ist, vorherzusagen, wie viel Schnee fallen wird, ist es noch schwieriger vorherzusagen, wie schnell er schmelzen wird. und fließen in Bäche und Flüsse. Dies ist ein wesentlicher Bestandteil, um zu wissen, wer überschwemmt wird und wer nicht.

Hier sind die neuesten Gedanken und Termine vom Wetterdienst.

Heute::

Die Temperaturen erwärmen sich schnell und erreichen bis zum Nachmittag die 1950er Jahre. Es wird wahrscheinlich die ganze Nacht warm bleiben – Albany wird voraussichtlich heute zwischen 14 Uhr und 14 Uhr am Weihnachtstag nicht unter 50 Grad fallen. Diese warme Luft löst das schnelle Schmelzen des Schnees aus, insbesondere wenn der Wind die wärmere Luft durch die Lufteinschlüsse zwischen den Schneeflocken aufnimmt und antreibt.

Die Hochs der 1950er Jahre im Bundesstaat New York heute bis zum Weihnachtsmorgen werden den starken Schneefall der letzten Woche zum Schmelzen bringen und die Angst vor Überschwemmungen wecken.

Der Schnee, der letzte Woche gefallen ist, hat sich verdichtet, enthält aber immer noch viel Wasser. Teile der Südlandung haben 4 Zoll Wasser in diesem Schnee gefangen; Wenn alles schmilzt, entspricht dies einem Monat Regen auf den Straßen und Flüssen.

Dann kommt der Regen heute Morgen leicht und wird heute Nachmittag und in der Nacht zu einer Sintflut. Mit Ausnahme des westlichen New York wird es im gesamten Bundesstaat wahrscheinlich mindestens einen Zentimeter regnen, und im Süden und Osten wird es schwerer sein – genau in den Gebieten, in denen sich das ganze Wasser befindet fließender Schnee. Binghamton und Albany könnten 2 Zoll oder mehr Regen erhalten.

Es könnte auch hart runtergehen, bis zu einem Zoll in 12 Stunden. Je schneller es fällt, desto wahrscheinlicher ist es, dass Bäche und Flüsse von ihren Ufern springen.

Bei den Catskills kann die Tendenz der Berghänge, Wasser aus den Wolken zu ziehen – bekannt als “orographischer Auftrieb” – zu bis zu 5 Zoll Regen führen.

Auf 121 Flussmessgeräten Im Bundesstaat New York, der vom Wetterdienst überwacht wird, werden voraussichtlich 66 innerhalb von 24 bis 48 Stunden oder in der Nähe von Überschwemmungen sein. Kleine Bäche würden wahrscheinlich am frühen Freitagmorgen ihren Höhepunkt erreichen, während Flüsse wie Susquehanna, Mohawk und Ausable langsamer ansteigen und in der Weihnachtsnacht oder am Samstag ihren Höhepunkt erreichen würden.

Hier sind einige der 66 Flussmesser in New York City, bei denen erwartet wird, dass sich Bäche und Flüsse in den nächsten 24 bis 48 Stunden dem Hochwasserspiegel nähern oder diesen überschreiten.

Übernachtung am Weihnachtsmorgen

Wenn die Temperaturen warm bleiben und der Regen weiter sinkt, kann es zum schlimmsten Zeitpunkt zu Überschwemmungen von Bächen und Straßen kommen: bei Dunkelheit. Kinder können versteckt und geröstet werden, aber Erwachsene springen aus ihren Betten, um den Keller zu überprüfen.

Es wird erwartet, dass kleine Buchten am späten Abend oder am frühen Morgen ihren Höhepunkt erreichen. Oneida Creek im Madison County und Schoharie Creek im Green County werden voraussichtlich gegen 22 Uhr ihren Höhepunkt erreichen.

Wenn das nicht genug ist, nehmen die Winde auch über Nacht zu, was die Wahrscheinlichkeit von Stromausfällen erhöht. Syrakus konnte seine höchsten Windböen von ungefähr 30 Meilen pro Stunde gegen Mitternacht sehen, während Böen von bis zu 50 Meilen pro Stunde Albany gegen 3 Uhr morgens treffen konnten.

der Tag von Weihnachten

Die Temperaturen werden dramatisch sinken, wenn sich eine Kaltfront später am Tag bewegt. Dies wird die Schneeschmelze verlangsamen und dem Regen ein Ende setzen, aber zu einem Preis: Überflutete Straßen könnten plötzlich gefrieren, und gefrierender Regen und ein wenig Schnee könnten noch rutschigere Schichten hinzufügen.

Binghamton und Syracuse konnten um 15 Uhr Minusgraden beobachten, während Albany in der Weihnachtsnacht bis 22 Uhr über Null bleiben konnte.

Kalte Temperaturen und starke Westwinde tragen ebenfalls zum Schnee mit Seeeffekt bei. Tug Hill und Teile des westlichen New York City könnten ab Freitagabend und das ganze Wochenende über vom Schnee getroffen werden. Ein Fuß oder mehr könnte in schmale Bänder fallen.

Syrakus könnte einen Zentimeter Schnee haben.

“Es wird ein Problem sein”, sagte der Meteorologe des Meteorologischen Dienstes, Dave Nicosia, diese Woche den Notfallplanern. “Jedes Mal, wenn Sie alles zusammenfügen, ist es äußerst komplex.”

Starke Winde werden nach einem feuchten Sturmsystem am Heiligabend kalte Luft über den Bundesstaat New York blasen. Western New York und Tug Hill konnten von Weihnachtsnacht bis Sonntag mehr als einen Meter Schnee am Seeufer sehen.

