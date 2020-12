Wie James Doohans Asche an Bord der ISS geschmuggelt wurde

Der verstorbene James Doohan als Scotty. Bild :: CBS / Viacom

Eine herzerwärmende Geschichte von Hoffnung, Familie und ein bisschen internationaler Spionage.

Wie aus einem faszinierenden Bericht von hervorgeht Die Temperatur im Vereinigten Königreich, Teil der Asche von James Doohan, Star TrekOriginal Scotty, leben jetzt an Bord der Internationalen Raumstation. Sie sind seit 2008 dort und bisher war es ein Geheimnis.

Der Schauspieler in dieser herzerwärmenden Handlung war Richard Garriot, ein Unternehmer der 2008 als einer der ersten Privatpersonen den Weltraum betrat. Nachdem Garriot und Doohans Sohn Chris von der Familie Doohan eingeladen worden waren, die Wünsche des verstorbenen James zu erfüllen und seinen Weg ins All nach dem Tod zu finden, entwickelten sie einen Plan, der die heimliche Einführung einer Karte beinhaltete. laminiert mit etwas von Doohans Asche auf der Internationalen Raumstation.

Es war völlig unterirdisch… Seine Familie war sehr glücklich, dass sich die Asche dort angesammelt hatte, aber wir waren alle enttäuscht, dass wir so lange nicht öffentlich darüber sprechen konnten. Jetzt ist genug Zeit vergangen, um dies zu tun “, so Garriott sagte.

Der Plan wurde nach Garriott ausgearbeitet hatte seine Gegenstände bereits für die Reise aufbewahrt, und um sicherzustellen, dass sie abgeschlossen war, hielt er sie vor den Verantwortlichen der Mission geheim. Was halte ich für ein Verbrechen? Es klingt nach einer Art Verbrechen. Aber es ist vielleicht das herzerwärmendste Verbrechen, an das ich denken kann.

Dies würde am Ende die sein Das erste Mal landete Doohans Asche im Weltraum, aber es war nicht das letzte Mal. Einige wurden 2012 auch an Bord einer SpaceX-Rakete ins All transportiert ein fehlgeschlagener Flug In 2008.

“Richard sagte” Wir müssen das für eine Weile ruhig halten “und hier sind wir 12 Jahre später. Was er tat, war sich zu bewegen – es bedeutete mir so viel, meiner Familie so viel und es hätte meinem Vater so viel bedeutet “, sagte Chris Doohan.

James Doohan, der Scotty auf dem Original spielte Star Trek, starb im Jahr 2005 und ist seit 2008 im Weltraum. Berichten zufolge hat seine Asche fast 1,7 Milliarden Kilometer im Weltraum zurückgelegt und den Planeten mehr als 70.000 Mal umkreist. Rufen Sie mich an.

