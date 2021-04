Wie ich reise: Debi Mazar muss manchmal neues Gepäck kaufen, um ihre Erinnerungen mit nach Hause zu nehmen

In der TV-Show JüngerDebi Mazar spielt eine hardcore und mühelose Brooklynite, und natürlich ist sie auch außerhalb des Bildschirms, mit dem sofort erkennbaren Akzent, um dies zu beweisen. Seit Jahren teilen sie und ihre Familie ihre Zeit zwischen dem Stadtteil New York und ihrer Farm in der Toskana auf. Und die Pandemie war nicht anders: “Tatsächlich bin ich gereist”, sagt der Schauspieler, der im Winter nach New York geflogen ist, um zu filmen Jünger. Jetzt ist sie wieder zu Hause in Italien. “Ich habe die doppelte Staatsangehörigkeit”, sagt Mazar, der seine kulinarischen Abenteuer im ganzen Land in teilt ein Kochbuch und über die Show Extra vergine. “Wie alle anderen sind wir eingesperrt. Wir befinden uns in einer roten Zone und haben eine nationale Sperre für Ostern. Für mich bedeutet das, okay, lass mich zu Hause bleiben, Sport treiben, im Garten arbeiten und versuchen, mein Haus zu organisieren.”

In Erwartung der letzten Saison von Jünger, die am 15. April veröffentlicht wird Paramount +Mazar zoomte aus der Toskana heran, um ihre versteckten italienischen Lieblingsdörfer, ein Hotel mit besonderen Erinnerungen und das andere europäische Land, das sein Herz hat, zu teilen.

Wie sie während der Pandemie in Sicherheit war:

Ich habe seitdem sechs Quarantänen durchgeführt [last] März, jeweils zwei Wochen. Ich habe 69 PCR-Tests durchgeführt, um daran zu arbeiten Jünger, mit schnellen Tests darüber hinaus. Ich hatte noch nie einen Sinus! Wir haben es wirklich durchgemacht, um diese Saison drehen zu können, also gebe ich meiner Besetzung und meinem Team viel Anerkennung. Sie können Ihre Zeit überall optimal nutzen und Ihre Zeit mit Bedacht einsetzen. Manche Menschen bleiben einfach im Schlafanzug und werden depressiv – sie können nirgendwo hingehen und fühlen sich schlecht für sich. Ich denke, es ist eine Frage der Selbstreflexion: Wer bin ich? Kann ich mit mir selbst umgehen? Was kann ich tun, um mich jetzt zu inspirieren, wo ich diesen Moment der Ruhe um mich herum habe? Ehrlich gesagt ist es für die Kinder schwieriger. Ich bin gereist, ich habe gelebt, ich habe gefeiert, ich habe eine Million Dinge in meinem Leben getan. Es ist nicht so schwer wie für meine Kinder, die sagen: “Was meinst du damit, dass ich keine Geburtstagsfeier haben kann? Was meinst du damit, dass ich nicht kann? Meine Freunde nicht besuchen?”

Sein Ansatz zur Verpackung:

ich bin krank bereiten. Zunächst erstelle ich Listen, zum Beispiel, wie lange ich gehe und was ich wirklich brauche? So wusste ich zum Beispiel, dass ich für fünf Monate nach New York fahren würde und es Winter werden würde, aber ich drehte an einem Set, an dem ich einen tollen Kleiderschrank trage, den ich mir wahrscheinlich ausleihen könnte, wenn ich ausgehen müsste. Ich ging nicht zu Partys oder Premieren, also ließ ich ein paar Kleider und Absätze zurück. Ich neige dazu, Modeschmuck einzuwickeln, und die Reize, die ich trage, schützen mich, einige sehr religiös und abergläubisch. Ich bringe eine sehr große Schminktasche mit. Ich werde ein Stück Haar mitbringen, damit ich meine Haare nicht immer kämmen muss, besonders bei nassem Wetter. Und ein zusätzliches Paar preiswerte Reifen. Wenn ich sie verliere, wen interessiert das?

Und warum sie immer einen zusätzlichen Koffer mitbringt:

Ich neige dazu, weniger zu packen, weil ich das Gefühl habe, mit Sachen nach Hause kommen zu wollen. Ich kam nach Hause [to Italy] mit neun Taschen. Ich habe sie bei Amazon gekauft, sie sind kein Luxusgepäck. Ich hatte Sachen angesammelt, weil es Winter war, es waren fünf Monate gewesen. Ich wollte Kaffee nach Hause bringen – ich liebe Bustelo. So organisiert und geplant ich auch bin, ich reise nicht leicht. Mein größtes Geschenk ist, dass ich einen starken und großzügigen Ehemann habe, der die Taschen aus dem Wagen nimmt. Ich versuche wirklich, leicht zu sein, aber ich mache es nie. Oft lege ich Klebeband um mein Gepäck, weil ich befürchte, dass das billige Gepäck, das ich kaufe, explodieren wird.