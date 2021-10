Wie der Neoliberalismus die Menschenrechte gekapert hat

Die Rückkehr der Demokraten ins Weiße Haus ist sowohl für den Neoliberalismus als auch für die Menschenrechte sehr interessant. Außenminister Antony Blinken sagte kürzlich, die Regierung Biden werde die Menschenrechte in den Mittelpunkt ihrer Außenpolitik stellen. Es ist ganz klar, dass dies Teil des neuen Kalten Krieges mit China ist. So sehr Blinken und Biden ihr Engagement für einen universellen Menschenrechtsdiskurs bekräftigt haben, der nicht zwischen Verbündeten und Gegnern unterscheidet, so deutlich ist ihr Fokus auf China.

Nach der jüngsten verheerenden Bombardierung des Gazastreifens durch Israel hat die Regierung Biden wiederholt Erklärungen des UN-Sicherheitsrats blockiert, in denen ein Ende der Offensive gefordert wurde. Dies zeigt, dass die Biden-Regierung bei der Anwendung der Menschenrechte in der Außenpolitik genauso wählerisch ist wie jede frühere US-Regierung. In vielerlei Hinsicht ist dies keine Überraschung.

Ich denke, unter Biden gibt es einen faszinierenderen Wandel, zumindest in rhetorischer Hinsicht. Seine Regierung wendet sich explizit von den Ergebnissen und der Rhetorik jahrzehntelanger neoliberaler Umstrukturierung ab. An seinen Aussagen kann man sehr deutlich erkennen, dass die Trickle-Down-Wirtschaft nie funktioniert hat, dass die großartige Regierung zurück ist. Es geht auch aus seiner Behauptung hervor, dass der Staat eine wichtige Rolle bei der Schaffung der physischen und sozialen Infrastruktur spielen muss, um wirtschaftliche Teilhabe zu ermöglichen und mehr Gleichberechtigung zu fördern.

Die Vereinigten Staaten scheinen sich im Inneren in Richtung eines stärker staatsgeführten Kapitalismus zu bewegen. Dies wirft eine interessante Frage auf: Wie wird diese Verschiebung die internationale Menschenrechtsarbeit des Landes verändern? In einer Adresse vom März 2021 Anlässlich der Veröffentlichung des jährlichen Menschenrechtsberichts der Vereinigten Staaten argumentierte Außenminister Blinken, dass Länder, die die Menschenrechte respektieren, bessere Märkte für amerikanische Waren sind, während Länder, die Menschenrechte leugnen, auch diejenigen sind, die Handelsregeln verletzen.

Dies ist eine klassische Aussage des neoliberalen Menschenrechtsparadigmas. Wenn sich die Regierung Bidens in Richtung einer Wirtschaftspolitik bewegt, die der Regierung eine größere Rolle beim Besitz und der Verwaltung von Kapital zuweist, wird es interessant sein zu sehen, wie dies die politische Menschenrechtsagenda der Vereinigten Staaten verändert. Die Verteidigung der Menschenrechte mag in einer Welt des staatsgeführten Kapitalismus, in der die Sprache der nationalen Interessen wieder an Bedeutung gewinnt, weniger zentral sein.