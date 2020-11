Gefahr führt Real zum Sieg: Ter Stegens Abwesenheit wird für Barça immer teurer

Die Dürre des FC Barcelona geht weiter: Nach einem Unentschieden gegen Deportivo Alaves tummeln sich die Katalanen immer noch in der unteren Tabellenmitte. Real Madrid hingegen holt sich den ersten Platz.

Der lang verletzte Mittelfeldspieler Eden Hazard führte den spanischen Rekordmeister Real Madrid bei seinem Comeback mit seinem ersten Tor seit über einem Jahr zum Sieg. Der Belgier, der seit seinem Wechsel von Chelsea nach Los Blancos im vergangenen Jahr aufgrund vieler Verletzungen die Erwartungen nicht mehr erfüllt hat, übernahm die wichtige Führung beim 4: 1 (2: 0) gegen den Aufsteiger SD Huesca (40.). “Ich bin mit seiner Leistung zufrieden”, sagte Trainer Zinedine Zidane. “Neulich hat er 20 Minuten gespielt, jetzt etwas mehr. Es geht Schritt für Schritt.”

Real steht mit 16 Punkten aus sieben Spielen an der Tabellenspitze. Toni Kroos wurde etwa 20 Minuten vor dem Ende für Huesca ausgewechselt. Vier Tage nach dem hart umkämpften 2: 2 bei Borussia Mönchengladbach in der Champions League, in der Hazard eingewechselt wurde, trafen sich auch Karim Benzema (45., 90.) und Feda Valverde (54.) für Real. David Ferreiro (74.) war für die Gäste erfolgreich.

Real’s Erzrivale FC Barcelona verpasste jedoch die ersehnte Befreiung. Ohne den verletzten Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen kam die Mannschaft von Trainer Ronald Koeman bei Deportivo Alaves nicht über ein 1: 1 (0: 1) hinaus. Für die Katalanen um Superstar Lionel Messi war es das vierte Ligaspiel in Folge ohne Sieg.

In der Tabelle liegt Barça mit nur acht Punkten weit hinter den Ansprüchen auf dem zwölften Platz. Nach einem katastrophalen Fehler nach einem Rückpass von Ter Stegens Ersatzspieler Neto gab Luis Rioja (31.) den Basken die Führung. Nach der gelb-roten Karte gegen Alaves ‘Jota (62.) glich Weltmeister Antoine Griezmann (63.) aus.