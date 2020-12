WhatsApp: endlich da! Neue Funktion macht den Messenger so viel angenehmer

Viele haben darauf gewartet: WhatsApp beseitigt endlich ein Phänomen mit Nervenpotential, das sonst unangenehme Überraschungen verursachen würde.

WhatsApp -Katzen sind erst seit einem Jahr geöffnet stumm .

-Katzen sind erst seit einem Jahr geöffnet . Das sorgte oft für unangenehme Überraschungen.

Jetzt gibt es eine neue Option.

München – Oh nein, wie nervig! Eine nervige Erfahrung mit WhatsApp habe viele gemacht: Du hast einen Kontakt oder eine Gruppe stumm geschaltet. Leider funktioniert es nur für ein Jahr und nicht für immer. Und irgendwann, nach 365 Tagen, wird es laufen Stumm von. Und plötzlich wird man mit Neuigkeiten bombardiert. Das Handy vibriert jede Minute, weil der WhatsApp-Tisch, der ansonsten absichtlich stumm geschaltet ist, überrollt.

WhatsApp: Neu! Chats können für immer stummgeschaltet werden

WhatsApp ist jetzt die Lösung – mit einer Funktion mit Entspannungspotential: Einzel- und Gruppenchats können jetzt für immer anstatt nur für ein Jahr stummgeschaltet werden.

Vorher: Chats können nur für maximal ein Jahr stummgeschaltet werden. © lin

Wer war zuvor in einem Kontakt oder einer Gruppe auf “Stumm„Eingetippt, hatte drei Optionen: Stummschalten für acht Stunden, eine Woche oder ein Jahr. WhatsApp hat jetzt die Option “ein Jahr” durch “Immer” ausgetauscht. Was für eine Belohnung; was für ein Vergnügen.

Neu: Chats können für immer stummgeschaltet werden. © lin

WhatsApp: Muting nach Update für immer möglich

Unter anderem berichtet über die kleine Funktion mit großer Wirkung Futurezone.at. Auch im tz.de Test an einem iPhone 6s (siehe Screenshots) es hat funktioniert: Vor dem App-Update konnte man es nur für ein Jahr stumm schalten. Nach einem WhatsApp-Update gab es dann die Option “Immer”.

Ebenfalls Mimikama.at Berichte über die neue WhatsApp-Funktion – die vielen Likes auf dem entsprechenden Facebook-Beitrag zeigen, dass die Funktion willkommen ist. Ein Benutzer hat jedoch immer noch einen bizarren Wunsch, den einige Leute verstehen können: “Es wäre großartig, wenn Sie Einzelpersonen in Gruppen stumm schalten könnten.” Kennen Sie diese Funktion bereits, die Ihnen das Leben in WhatsApp erleichtert? (lin)

