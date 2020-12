Formel 1: Sebastian Vettel ist sauer auf Leclerc! Neuer Ferrari Zoff - "Nächstes Mal sollte ich ..."

Beim Grand Prix von Bahrain gab es erneut große Probleme zwischen Sebastian Vettel und seinem Teamkollegen Charles Leclerc. Der Deutsche ist außer sich.

Das Formel 1* hat ein turbulentes Wochenende gehabt.

hat ein turbulentes Wochenende gehabt. Neben dem schlimmen Unfall von Romain Grosjean Es war wieder dicke Luft Ferrari * .

Es war wieder dicke Luft . Sebastian Vettel * ist sauer auf seinen Teamkollegen Charles Leclerc.

Bahrain – Das Rennen im Königreich Bahrain war einer der aufregendsten der Saison. Das schrecklicher Absturz von Haas Pilot Romain Grosjean * überschattete den Tag – alles andere war zu Recht im Hintergrund. Trotzdem steht Sebastian Vettel noch einmal in den Schlagzeilen – es gab wieder viel Stress Charles Leclerc.

Nicht nur wegen des enttäuschenden 13. Platzes war der Deutsche sauer. Er war auch sauer auf seinen Teamkollegen, der ihm einen gab Überholmanöver ließ zu wenig Platz.

Formel 1: Sebastian Vettel greift Leclerc an – wegen Überholmanövern

Hintergrund: Nach dem Horror-Crash von Grosjeans wurde das Rennen neu gestartet. In der ersten Ecke drückte sich Leclerc an Vettel vorbei. Die Monegasse machte dadurch einige Plätze gut – Vettel musste jedoch ausweichen und fiel auf den 15. Platz zurück. in dem Teamradio er schäumte danach vor Wut. “Vielleicht sollte ich ihn das nächste Mal zum Absturz bringen”, grollte er auf die Kiste zu. “Den ganzen Morgen reden wir darüber, wie wir uns gegenseitig Raum geben sollen, und dann steckt der Typ in der kleinsten Lücke, die es nicht gibt, und spekuliert, dass ich Platz machen werde.”

Der Grand Prix von Bahrain 2020 brachte F1-Fahrer, Teams und Fans durch jede Emotion#BahrainGP 🇧🇭 # F1 – Formel 1 (@ F1) 29. November 2020

Formel 1: Sebastian Vettel außer sich – “Das kann er mit mir nicht machen”

Anschließend verweist Vettel auf einen ähnlichen Vorfall in Österreichwo der Absturz aufgetreten ist. Diesmal gab er zurück und bezahlte einen hohen Preis dafür. „Am Ende ist es genau das gleiche wie in Österreich. Wenn ich nicht mehr so ​​zuschaue wie heute, dann schlägt es wieder zu “, sagte Vettel.” Er kann mir das einfach nicht antun. Er kann nicht so tun, als wäre ich unsichtbar. “Er kündigte an, dass er ein Gespräch mit ihm suchen würde Leclerc.

Formel 1: Leclerc reagiert auf Vettels Vorwürfe

Der Teamkollege (oder besser gesagt der Gegner) äußerte sich etwas sanftmütig zu dem Vorfall. „Von meiner Seite kann ich nur sagen, dass es natürlich extrem eng war. Ich habe dafür gesorgt, dass er mich sehen kann. Sie können argumentieren, dass zwischen unseren Autos möglicherweise nicht genügend Platz war, wenn man bedenkt, dass wir im selben Team sind. Aber ja – das war’s “, sagte Leclerc nach dem Rennen.

Vettels Wut wird mit ein wenig Abstand wahrscheinlich nicht zu groß sein. Er fährt nur zwei Rennen in Rot, die Saison ist sowieso schon durcheinander. Nächste Woche wird es wieder soweit sein Bahrain fuhr, dann zu beenden Abu Dhabi – hoffentlich ohne Absturz. (epp) * tz.de ist Teil des Ippen-Redaktionsnetzwerks.