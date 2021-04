Nach seiner Fertigstellung wird WestLawn auch das erste Bürogebäude in Kolumbien sein, das aus massivem Brettsperrholz gebaut wird.

Dieses Material ist erneuerbar und nachhaltig und wurde Anfang der neunziger Jahre erstmals in Deutschland und Österreich entwickelt und verwendet.

Meistens handelt es sich um eine Holzplatte, die aus drei zusammengeklebten Schichten aus massivem Schnittholz besteht.

Anstelle von Glas und Stahl verbindet Brettsperrholz moderne Architektur mit dem Aussehen und Charme alter südlicher Gebäude, die den Test von Zeit und Ästhetik bestanden haben. Es kann nicht nur effizientes Bauen unterstützen, sondern auch Umweltverantwortung in einem komfortablen Wohnumfeld übernehmen.

„Brettsperrholz ist das einzige primäre Baumaterial, das auf natürliche Weise wächst“, sagte Chandler Cox. “Es kann in Wänden, Dächern oder Decken verwendet werden – und das Kohlendioxid ist im Holz versiegelt, was zur Reinigung der Atmosphäre beiträgt.”

Mit dem vorgefertigten Material können ganze Gebäudeteile wie Fußböden und Wände vor Erreichen der Baustelle vollständig gefertigt werden, was die Bauzeiten verkürzen und die Gesamtbaukosten senken könnte.

„Dieses Gebäude… setzt einen neuen Standard für die Gestaltung grüner Bürogebäude in Kolumbien“, sagte Robert Hughes, Präsident von Hughes Development.

Und da Holz eine Vielzahl von Designs enthalten kann, wird WestLawns Look auch freiliegende Decken und Details aus Naturholz sowie ein freiliegendes Stahlkonstruktionssystem aus Säulen und Balken aufweisen.

„Das Design von WestLawn spiegelt unsere Betonung auf die Erhaltung historischer Gebäude neben moderner Architektur wider und nutzt im Wesentlichen das Alte und das Neue“, sagte Hughes. „Ein sauberer und sicherer Arbeitsplatz war noch nie so wichtig wie heute. WestLawn wurde unter Verwendung aller Best Practices unserer Branche entwickelt, um das bestmögliche Arbeitsumfeld zu schaffen.“

Laut einem Bericht, der im Herbst 2020 von der New York Times veröffentlicht wurde, gibt es in den USA bisher nur 384 andere große Massivholzgebäude. Das erste wurde 2011 in Montana gebaut.

Wenn die Verwendung von WestLawn das BullStreet-Viertel jedoch so erfolgreich wie erwartet und erwartet umgestaltet, könnte es nicht nur eine neue Form populärer Architektur in South Carolina einführen, sondern auch das BullStreet-Gebiet zu einem Modell für sich selbst machen .

“Die Hinzufügung von WestLawn zeigt die zukunftsorientierten und nachhaltigen Praktiken, die in die Vision von BullStreet einfließen”, sagte Howard Duvall, Stadtrat von Columbia. „Ich persönlich hoffe, dass ich hier in Kolumbien die Umwandlung eines riesigen, heruntergekommenen und verlassenen Grundstücks in eine wachsende, lebendige Gemeinde sehe, die Arbeitsplätze schafft, zur Steuerbemessungsgrundlage beiträgt und die Region unermesslich bereichert.“