West Ham Startelf Prognose gegen Rapid Wien (Europa League)

West Ham hat diese Woche die Möglichkeit, mit einem Spiel weniger in die K.o.-Runde der Europa League aufzusteigen, wenn sie auf den österreichischen Klub Rapid Wien treffen. Die Hammers sind in ihrer Europa-League-Gruppe relativ leicht gelaufen und haben in dieser Saison auf dem Kontinent noch keine Niederlage erlebt.

David Moyes und seine Männer hoffen, dass dies auch hier der Fall ist. Das letzte Mal, dass die Hammers auf dem Kontinent eine so beeindruckende Serie hatten, war 1965. Zu dieser ungeschlagenen Serie gehörte insbesondere der Pokal der Pokalsieger von 1965.

Nach dem Zusammenstoß mit Wolves am letzten Spieltag der Premier League. Die Irons hoffen, hier mit einem Sieg wieder auf die Beine zu kommen. Eine frühe Qualifikation hier könnte sich in dem vollen festlichen Zeitplan auszahlen, da ein toter Gummi am sechsten Tag bedeutet, dass sie wichtige Spieler ausruhen können.

Rapid Wien vs West Ham für die Infos:

Anstoßzeit: 18:45 Uhr Ortszeit, Donnerstag, 25. November

Neuigkeiten vom West Ham-Team: Hier gehts

Formblatt (alle Wettbewerbe): Rapid Wien (WWWLW) West Ham (WWDWL)

Zuallererst müssen sie dieses Spiel gewinnen, also lasst uns in diesem Sinne einen Blick auf meine Kristallkugel werfen und sehen, ob ich West Hams aus der XI für dieses große Spiel vorhersagen kann.

In den Toren ersetzt Alphonse Areola Lukasz Fabianski. Er ist ein beeindruckender Torhüter und West Ham hat in dieser Saison die Qual der Wahl.

Einen Spieler seines Kalibers als Pokaltorhüter zu haben, ist ein Luxus, den sich nur wenige Vereine leisten können.

Unter Fans und Medien gab es Spekulationen, dass David Moyes bei diesem Duell eine Fünferkette erleben könnte, um den Verlust des einflussreichen Verteidigers Angelo Ogbonna zu bewältigen.

Ich persönlich glaube nicht, dass das passieren wird, deshalb werde ich hier keine Fünferkette auswählen. Ich bleibe bei den letzten vier.

Außenverteidiger werden wahrscheinlich Vladimir Coufal auf der rechten Seite und Aaron Cresswell auf der linken Seite sein. Ben Johnson war auf beiden Seiten großartig, aber ich denke, es ist an der Zeit, Coufal wieder in die Startelf zu bringen. Das Innenverteidigerpaar, das ich suche, sind diejenigen, die die meisten Pokalspiele der Hammers mit Craig Dawson und Issa Diop bestritten haben.

Er ist ein solider Mittelfeldspieler in der Europa League und sollte über genügend Defensivgespür verfügen, um mit jeder Bedrohung durch Rapid Wien umzugehen.

Mark Noble wird Declan Rice eine wohlverdiente (und benötigte) Pause gönnen und er wird sich mit Thomas Soucek zusammentun. Ich wähle Pablo Fornals vor ihnen. Nachdem er weniger als eine Stunde gegen Wölfe gespielt hat, denke ich, dass er gut für diesen sein sollte.

Für die offensiven Flügelspieler wähle ich rechts Andriy Yarmolenko und links Manuel Lanzini.

Trotz seiner zahnlosen Leistung gegen Wolverhampton glaube ich, dass Michail Antonio als Nummer 9 debütieren wird.

Ich finde es schwer zu glauben, dass Rapid Wien genug hat, um jedes Team zu besiegen, das West Ham aufstellt, und die Hammers sollten dies mit diesem Team im Park problemlos bewältigen.

