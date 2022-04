Wer war Willi Resetarits? Ehrungen ergießen sich, als der berühmte österreichische Sänger im Alter von 73 Jahren stirbt

Der österreichische Musiker und Menschenrechtsaktivist Willi Resetarits ist kürzlich im Alter von 73 Jahren gestorben. Obwohl weitere Details noch ausstehen, deuten Berichte darauf hin, dass er bei einem nicht näher bezeichneten Unfall starb.

Die Nachricht wurde von seiner Familie bestätigt und Details seiner Beerdigung müssen noch bekannt gegeben werden. Er war berühmt dafür, populäre internationale Lieder in den österreichischen Dialekt umzuinterpretieren.

Gestern habe ich dich auf die Bühne eingeladen, um mit mir ein Lied zu singen, ohne zu wissen, dass es dein letztes Lied sein wird. Auf Wiedersehen, mein Freund. ZUM REISSEN #WilliResetaris Gestern habe ich dich auf die Bühne eingeladen, um mit mir ein Lied zu singen, ohne zu wissen, dass es dein letztes Lied sein wird. Auf Wiedersehen, mein Freund. ZUM REISSEN #WilliResetaris💔 https://t.co/QtDQ93XfH5

Geboren am 21. Dezember 1948 in Stinatz, Österreich, zog Willis Familie im Alter von drei Jahren nach Wien. Er studierte Sport und Englisch mit dem Ziel, Lehrer zu werden. Er entschied sich jedoch, Musiker zu werden, nachdem er einige Erfolge auf diesem Gebiet erzielt hatte.

Er trat 1969 der Politrockband Schmetterlinge bei und nahm mit dem Lied am Eurovision Song Contest 1977 in London teil Bumm-bumm-bumerangder als Vorletzter gewählt wurde.

Zusammen mit seinem Kollegen Günter Brödl entwickelte Resetarits dann Mitte der 1980er Jahre sein Alter Ego Dr.

Der Name entstand Mitte der 1970er Jahre, als Brödl in einer Radiosendung gefragt wurde, wie amerikanische Musiker heißen würden, wenn sie aus Wien kämen. Brödl reagierte auf Ostbahn-Kurti & Die Chefpartie, die später zum Namen von Resetarits und seiner Band wurde. Willi stellte die musikalische Form des Favorit’n Blues vor, eine Wiener Form des Rhythm and Blues.

Nach Brödls Tod im Jahr 2000 unternahm Dr. Kurt Ostbahn eine letzte Gedenktour und kündigte 2003 den Rücktritt seines Alter Ego an. Dr. Kurt Ostbahn trat jedoch noch vier Mal auf und wurde von einer Auswahl von Musikern seiner Bands Chefpartie und auf der Bühne begleitet Kombo.

Resetarits wurde von einer beliebten wöchentlichen Radiosendung in Wien, Trost und Rat von und mit Dr. Kurt Ostbahn, als außergewöhnlicher Künstler ausgezeichnet. 2006 tourte er mit der kurdischen Sängerin Sivan Perwer.

Willi war auch Menschenrechtsaktivist und Gründer der humanitären Organisationen Asyl in Not und SOS Mitmensch. Er war einer der Gründer und Obmann des Integrationshauses Wien und trat häufig in österreichischen Fernseh- und Filmproduktionen auf.

Internetnutzer zollen auf Twitter Tribut

Willi Resetarits war als Musiker und sozialer Aktivist allen ein Begriff. Twitter wurde mit Ehrungen überschwemmt, als die Leute von seinem Tod hörten:

Mit großer Trauer habe ich vom Tod des österreichischen Musikers Willi Resetarits erfahren. Er war ein lieber Freund der Kurden, tourte mit Sivan Perwer und verdiente sich den Spitznamen Ostbahn-Kurdi. Wir waren während des Unabhängigkeitsreferendums vom 25. September 2017 hier vor dem Parlament Mit großer Trauer habe ich vom Tod des österreichischen Musikers Willi Resetarits erfahren. Er war ein lieber Freund der Kurden, tourte mit Sivan Perwer und verdiente sich den Spitznamen Ostbahn-Kurdi. Wir waren während des Unabhängigkeitsreferendums vom 25. September 2017 hier vor dem Parlament https://t.co/7seThnePQM

Teuer @springsteen, leider ist heute Österreichs größter RocknRoller Willi Resetarits alias Kurt Ostbahn verstorben. Ihr Publikum in Wien wird also niemals den Geist von Ihnen beiden auf der Bühne spüren. Bitte passt auf euch auf, kommt nach Wien und singt mit uns factory and fire! twitter.com/peterrippl/sta…



Ein großer Künstler, ein Mann von außergewöhnlicher Freundlichkeit, ein moralischer Kompass, ist gegangen.

Österreichische Wochenzeitung

ZUM REISSEN „Du warst einer, der geholfen hat, ohne zu fragen, warum. Wer hilft uns jetzt? Willi Resetarits ist verstorben. Ein Nachruf von Armin Thurnher. falter.at/zeitung/202204… „Du warst einer, der geholfen hat, ohne zu fragen, warum. Wer hilft uns jetzt? Willi Resetarits ist verstorben. Ein Nachruf von Armin Thurnher. falter.at/zeitung/202204… Ein Licht ging aus. Willi Resetarits, als Musiker bekannt unter seinem Pseudonym Ostbahn Kurti, ist im Alter von 73 Jahren gestorben.Ein großer Künstler, ein Mann von außergewöhnlicher Freundlichkeit, ein moralischer Kompass, ist gegangen.Österreichische Wochenzeitung @falter_at hat gerade einen sehr bewegenden Nachruf veröffentlicht.ZUM REISSEN twitter.com/falter_at/stat… Ein Licht ging aus. Willi Resetarits, als Musiker bekannt unter seinem Pseudonym Ostbahn Kurti, ist im Alter von 73 Jahren gestorben. Ein großer Künstler, ein Mann von außergewöhnlicher Freundlichkeit, ein moralischer Kompass, ist gegangen. Österreichische Wochenzeitung @falter_at hat gerade einen sehr bewegenden Nachruf veröffentlicht. ZUM REISSEN twitter.com/falter_at/stat…

Ruhe in Kraft Willi Resetarits. 🕯 Ach nein!Ruhe in Kraft Willi Resetarits. 🕯 Ach nein! 😢 Ruhe in Kraft Willi Resetarits. 🕯

Auf Wiedersehen Willi Resetarits 🙁 READ "Bessere Chance, wirklich aufzubauen": Dominic Thiem strebt nach Verletzung die Rückkehr der Australian Open 2022 an Auf Wiedersehen Willi Resetarits 🙁

