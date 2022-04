Samsungs Galaxy S22-Handys fallen bei Amazon auf neue Höchststände

Die neuesten Galaxy S22-Handys von Samsung gehören zu den besten Android-Handys, die Sie derzeit bekommen können, und Amazon hat die gesamte Produktpalette gekürzt. Jedes der drei S22-Modelle ist günstiger als üblich, wobei am meisten gespart wird Galaxy S22 Ultra und der S22+ – beide sind 200 $ günstiger, was sie auf 1.000 $ bzw. 800 $ senkt. Das Standard-Galaxy S22 kostet 100 US-Dollar und ist wieder auf einem Allzeittief von 700 US-Dollar. Und wenn Sie sich entscheiden, den Sprung zu wagen, können Sie 60 US-Dollar Rabatt erhalten Galaxy Knospen 2 wenn Sie die Kopfhörer zusammen mit einem der S22-Smartphones kaufen. Klicken Sie einfach auf das Banner „Zusätzliche Einsparungen“ auf den Produktseiten des Telefons, um zu sehen, wie Sie beide Artikel in Ihren Warenkorb legen.

Kaufen Sie das Galaxy S22 Ultra bei Amazon – 1.000 US-Dollar

Galaxy S22+ bei Amazon kaufen – 800 $

Galaxy S22 bei Amazon kaufen – 700 $

das Galaxy S22 Ultra ist derzeit das Beste der Besten von Samsung und integriert viele Funktionen der Note-Familie des Unternehmens in seine Flaggschiff-S-Linie. Es verfügt über ein 6,8-Zoll-Super-AMOLED-Touchscreen-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz und einer Spitzenhelligkeit von 1.750 Nits. Es hat auch die neue Funktion „Vision Booster“, die die Bildschirmhelligkeit und den Kontrast automatisch an die Helligkeit oder Helligkeit Ihrer Umgebung anpasst. Das Telefon läuft auf den neuen Snapdragon 8 Gen 1-Prozessoren von Qualcomm, und das zum Verkauf stehende Modell verfügt über 12 GB RAM und 128 GB Speicher.

Da das Telefon so groß ist, bietet es Platz für einen integrierten S Pen, mit dem Sie Notizen machen und auf dem Bildschirm des Telefons kritzeln können. Dies ist das Hauptmerkmal der Note-Familie, und erfahrene Benutzer werden es zu schätzen wissen. Samsung hat auch die Latenz auf 2,8 Millisekunden verbessert, sodass sich das Schreiben mit dem S Pen noch natürlicher anfühlt als zuvor.

Bei den Kameras erhalten Sie einen 108-Megapixel-Hauptsensor, einen 12-MP-Ultra-Wide-Shooter und zwei 10-MP-Teleobjektive sowie eine Vielzahl von Verbesserungen wie automatisches Framing, bessere Videostabilisierung, eine genauere Porträtunschärfe und Samsungs neues Adaptive Pixel. Merkmal. Das ist alles, um zu sagen, dass Sie ein sehr leistungsfähiges Kamera-Setup erhalten, das mit denen der neuesten iPhones und Google-Smartphones mithalten kann.

Letztendlich ist das S22 Ultra das richtige Mobilteil, wenn Sie alle neuesten Funktionen wünschen, die Samsung in einem Smartphone zu bieten hat. Aber wenn Sie mit einem Gerät zufrieden sind, das etwas kleiner ist und keine Vorteile wie einen integrierten S Pen hat, werden Ihnen das S22 oder S22+ gute Dienste leisten. Wir haben beiden Smartphones eine Punktzahl 87 für ihre schönen Displays, solide Leistung und ihr schlankes Design. Das S22+ bietet die zusätzlichen Vorteile von UWB- und WiFi 6E-Konnektivität, etwas schnelleren WLAN-Geschwindigkeiten und einer längeren Akkulaufzeit. Da der S22+ durch diesen Verkauf nur 100 US-Dollar mehr kostet als der S22, ist dies eine gute Gelegenheit, ein etwas leistungsfähigeres Gerät zu erwerben, ohne zu viel dafür zu bezahlen.

Folgen @EngadgetDeals auf Twitter für die neuesten Tech-Angebote und Einkaufstipps.