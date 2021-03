Wenn niemand berichtet, was der Präsident der Republikanischen Partei MI ...

Zeitungen und Nachrichtensender in ganz Michigan und darüber hinaus berichten, dass der Präsident der Michigan Republican Party etwas über einige Staatsoberhäupter in Michigan und zwei “republikanische” Kongressabgeordnete aus den USA gesagt hat. Michigan.

Wie Sie dem Titel entnehmen können, habe ich für Sie alle eine sehr einfache Frage. Wenn das, was jemand gesagt oder getan hat, nie gemeldet wurde, heißt das, dass er nie etwas gesagt oder getan hat?

Ich bitte Sie darum, weil die gleichen “Nachrichten” -Publikationen und Fernsehkanäle, die über das berichten, was der Präsident gesagt hat, nie ein einziges negatives Wort darüber berichtet haben, was Hiden Biden während seines Sitzstreiks für die Präsidentschaft der Vereinigten Staaten gesagt und getan hat.

Die Detroit News, die Detroit Free Press, das Lansing State Journal, MLive, Crains Detroit, Michigan Daily, die Washington Post, die New York Times, die Huffington Post, ABC, CBS, NBC, CNN, MSNBC usw. haben nie etwas Negatives über Hiden berichtet Biden während seines Präsidentensitzens im Keller. Als eine Geschichte wie Tara Reade, eine Mitarbeiterin des Senats von Hiden Biden, die eine sehr glaubwürdige Anschuldigung gegen Biden erhob, bekannt wurde, berichtete niemand in den Mainstream-Medien, außer vielleicht ein paar Sekunden. Die kalifornische Frau ging im März letzten Jahres mit den Vorwürfen an die Öffentlichkeit, dass Biden drückte sie gegen eine Wand und drang 1993 gewaltsam mit den Fingern in ein Bürogebäude in Capitol Hill ein. Tara Reade hat fünf zeitgenössische Zeugen, die sagen, Reade habe ihnen von dem Angriff zu oder um die Zeit erzählt, als sie produziert wurde. Die oben genannten Medien griffen alle die anklagende Frau an und versuchten, sie zu diskreditieren. Soviel zur Linken und zur # MeToo-Bewegung.

Sollte ich genau wie die Traditional Manipulative News (MSMN) sein und nichts melden, damit es nie passiert ist? Was denkst du?

Nun, das scheint für die Linke zu funktionieren, obwohl sie die Medien besitzen. Ein Medium, das es völlig aufgegeben hat, echte Nachrichten zu sein, wie der Puderquast, das Kussfest und die Orgie, die sie alle letzte Woche auf Bidens “Pressekonferenz” hatten, beweisen.

Wann werden die Republikaner, die ihre Varietés besuchen, jeden einzelnen von ihnen darauf hinweisen und es sich zu eigen machen?

Wahrscheinlich nie, zu viele von ihnen sind zu schwach, um ihnen zu widerstehen. Senator Paul und der Kongressabgeordnete Jordan sind meiner Meinung nach mindestens zwei, die Ausnahmen von dieser Regel sind.

Was hat Ron Weiser, der Vorsitzende der Michigan Republican Party, gesagt? Nun, ich habe es nicht gemeldet, also hat er es wirklich gesagt?

Das Bild in diesem Artikel zeigte genau, wie sich manipulative Mainstream-Nachrichten verhalten und über das Hiden Biden-Sit-In für den Präsidenten im letzten Jahr berichtet haben, und sie schämen sich nicht einmal dafür. Tatsächlich sind sie ziemlich stolz darauf, dass sie so viele ihrer Leser und Zuschauer zum Narren gehalten haben, dass sie denken müssen, sie seien alles andere als schlau, sagen wir mal.

