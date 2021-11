Wellington neu erfinden: Wie Österreichs Graz das richtige Tempo gefunden und nie beschleunigt hat

In Graz, Österreich, beträgt die Höchstgeschwindigkeit 30 km/h in der Nähe von Krankenhäusern und Schulen, auf Nebenstraßen und in Wohngebieten. Auf Haupt- und Vorfahrtsstraßen gilt eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h. (Dateifoto)

Eine österreichische Stadt, die für ihre Universitäten und Renaissance-Architektur bekannt ist, hat auch die Krone für etwas anderes: als erste Stadt in Europa eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km / h für die gesamte Stadt einzuführen.

In Graz, einer Stadt mit 284.000 Einwohnern nahe der Südgrenze Österreichs, beträgt die Geschwindigkeitsbegrenzung 30 km/h in der Nähe von Krankenhäusern und Schulen, auf Nebenstraßen und in Wohngebieten. Der Verkehr auf Haupt- und Vorfahrtsstraßen darf 50 km/h erreichen – dies ist jedoch die Ausnahme.

Angerufen Ansatz „sanfte Mobilität“, fand der zweijährige Prozess zwischen September 1992 und August 1994 statt, so die Grazer Stadtrat.

Gegner forderten eine Meinungsumfrage, aber der damalige stellvertretende Bürgermeister sagte, es sei für die Menschen nicht einfach, über etwas abzustimmen, das sie nicht in Aktion gesehen hätten.

„Die Strategie konzentriert sich darauf, die Geschwindigkeit von Pkw zu reduzieren, da sie das Hauptrisiko für Fußgänger und Radfahrer darstellen“, berichtete Eltis, tdie Website des Generaldirektion Mobilität und Verkehr der Europäischen Kommission. Die Änderung führte zu einer Verringerung der Unfälle um 25 % und zu einem deutlichen Anstieg der Zahl der Fußgänger und Radfahrer.

Bei Straßen mit einer Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h hat ein Verkehrssicherheitswächter Ampeln installiert oder Straßen umgestaltet, um den Verkehr an potenziellen Unfallstellen zu verlangsamen. und Straßensanierung,

Typischerweise ereigneten sich rund 80 % aller Unfälle auf Straßen, auf denen Geschwindigkeiten von 50 km/h erlaubt waren. Eltis notiert.

123RF Langsamere Geschwindigkeiten in Graz haben zu einer deutlichen Verbesserung der Verkehrssicherheit für Radfahrer und Fußgänger geführt. (Dateifoto)

Dr. Ferdinand Oswald lebte von 2009 bis 2019 in Graz, wo er am Institut für Architekturtechnologie der TU Graz tätig war.

Oswald nutzte eine Kombination aus Wandern, Radfahren und öffentlichen Verkehrsmitteln, um sich in Graz fortzubewegen, sagte Oswald, er habe noch nie in seinem Leben ein Auto besessen – bis er nach Neuseeland zog.

„Ich war ein wenig überrascht, dass man in Neuseeland überall 50 km/h fahren kann. Bei mir geht es ziemlich schnell“, sagte Oswald, der mittlerweile an der University of Auckland lehrt.

Bereitgestellt Dr. Ferdinand Oswald (links) lehrte 10 Jahre in Graz, bevor er nach Auckland zog.

Graz suche noch nach anderen Möglichkeiten, den Autoverkehr in der Stadt zu reduzieren, sagte er.

Die TU Graz bot Mitarbeitern kostenlose Fahrräder an, um sich fortzubewegen, sagte Oswald, und eine andere Universität folgte.

„Plötzlich ist die ganze Stadt voller Fahrräder und die Stadtverwaltung musste mehr Radwege anbieten und die für Autos reservierten Fahrspuren reduzieren“, sagte Oswald.

Die Änderungen machten das Gehen sicherer und verbesserten die Luftqualität, sagte er.

Bereitgestellt Den Mitarbeitern der TU Graz wurden kostenlose Fahrräder angeboten.

„Graz hat ein Problem mit der Luft. Seine Lage ist ziemlich hoch in den Bergen, und es ist wie ein Topf, so dass die Luftverschmutzung nicht so leicht verschwindet, weil er im Topf stecken bleibt, aber plötzlich war die Luft etwas kühler als zuvor.

Der österreichische Bauingenieur Hermann Knoflacher sagte, eine solche Geschwindigkeitsbegrenzung sei notwendig.

Knoflacher, ehemaliger Direktor des Instituts für Verkehrsplanung und -technik der TU Wien, sagte, 30 km/h seien eine Reaktionsgeschwindigkeit, wenn es um Verkehrssicherheit gehe.

Auf die Frage, ob neuseeländische Städte Tempolimits von 30 km/h einführen können, antwortete Knoflacher: „Warum nicht?

„Der Verkehr ist entspannter und der Fluss ist gut für die Autofahrer“, sagte er. “Das ist nicht nur möglich, sondern auch notwendig.”