Dwamena muss wegen Herzproblemen einen Rücktritt vom Fußball in Betracht ziehen – CAF-Arzt

Dwamena, der für den österreichischen Klub BW Linz spielt, erlitt zuletzt einen Rückschlag, als er am vergangenen Mittwoch in einem Pokalspiel zusammenbrach.

In einer Vereinserklärung heißt es jedoch, dass sich der Stürmer in einem stabilen Zustand befinde und auf eine Behandlung in einem Krankenhaus anspreche.