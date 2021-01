Das Drei-Punkte-Spiel von Trevor Zegras führt die USA zum 4: 0-Sieg gegen Schweden

EDMONTON – Ein 4: 0-Sieg gegen Schweden brachte die USA bei der Junioren-Eishockey-Weltmeisterschaft in Edmonton am Donnerstag an die Spitze von Pool B.

Trevor Zegras hatte ein Tor und zwei Vorlagen beim Sieg, während Drew Helleson, Ryan Johnson und Alex Turcotte ebenfalls für die USA erzielten.

Zegras, der im diesjährigen NHL Draft von den Anaheim Ducks als Neunter in der Gesamtwertung ausgewählt wurde, hat sechs Tore im Turnier und ist mit Kanadas Dylan Cozens an der Spitze verbunden.

Spencer Knight machte 22 Paraden für das Shutout.

Der schwedische Torhüter Hugo Alnefelt stoppte 16 von 20 Schüssen, bevor er um 3:55 Uhr in der zweiten Halbzeit von Jesper Wallstedt ersetzt wurde, der sechs Paraden gemacht hatte.

Die Amerikaner beenden die Vorrunde mit einem 3: 1-Rekord. Schweden führte im Gruppenspiel mit 2-0-1-1 (Siege, Überstundensiege, Überstundenverluste, Verluste) und wurde in Pool B Dritter.

Das Ergebnis bedeutet, dass die USA am Samstag im Viertelfinale gegen die Slowakei und die Schweden gegen Finnland antreten werden.

TSCHECHISCHE REPUBLIK 7, ÖSTERREICH 0

Die Tschechische Republik sicherte sich am Donnerstag mit einem 7: 0-Sieg gegen Österreich einen Platz im Viertelfinale der Junioren-Eishockey-Weltmeisterschaft.

Die Tschechische Republik ging in der Vorrunde mit 2: 2 auf den vierten Platz in der Gruppe B mit fünf Mannschaften. Österreich war dieses Jahr 0: 4 und hat keines seiner 21 Spiele auf höchstem Niveau gewonnen. des Turniers.

Österreich hat in vier Spielen am Rogers Place in Edmonton nur ein Tor erzielt.

Die Tschechische Republik schlug Österreich mit 61-15.

Martin Lang erzielte zwei Tore für die Tschechische Republik, während Simon Kubicek, Filip Prikryl, Pavel Novak, David Juricek und Jan Mysak Singles hinzufügten.

KANADA 4, FINNLAND 1

Kanada sicherte sich am Donnerstag mit einem 4: 1-Sieg gegen Finnland seinen Platz in der Gruppe A.

Dylan Cozens erzielte beim Sieg zwei Tore, und Dylan Holloway und Peyton Krebs fügten Tore für das Gastgeberland hinzu.

Brad Lambert erzielte in der dritten Halbzeit mit einem Powerplay-Tor um 5:05 Uhr den einzigen Torschützen Finnlands.

Der kanadische Torwart Devon Levi rettete 18 von 19 Schüssen für seinen vierten Turniersieg, und Karri Piiroinen erzielte 36 Paraden für Finnland.

Das Ergebnis bedeutet, dass Kanada (4: 0) die Vorrunde ungeschlagen beendet und am Samstag im Viertelfinale gegen die Tschechische Republik antritt.

Finnland (3: 1) trifft entweder auf die USA oder auf Schweden, die am Donnerstagabend im letzten Spiel der Vorrunde gegeneinander antreten müssen.

Das Viertelfinale findet am Samstag statt, das Halbfinale am Montag und das Finale am Dienstag.

Dieser Bericht der kanadischen Presse wurde erstmals am 31. Dezember 2020 veröffentlicht.