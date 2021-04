Waves Across the South Bewertung: New Kingdoms

Ende 1805 gewann Napoleon Bonaparte auf dem Winterschlachtfeld von Austerlitz seinen berühmten Sieg über die österreichischen und russischen Armeen. Etwa zur gleichen Zeit auf der anderen Seite der Welt feierten die Höflinge des srilankischen Königreichs Kandy ihren jüngsten Triumph über die anglo-indischen Streitkräfte mit einem epischen Gedicht, “Ingrisi Hatana” (“Englische Schlacht”) Palmenblätter. .

Austerlitz gilt seit langem als Wendepunkt in der Zeit der Revolutionen zwischen 1770 und 1850, die die moderne Welt einweihten. Napoleons Sieg war ein schwerer Schlag für ein ehemaliges europäisches Regime, das angesichts der Ausbreitung des Republikanismus und der Volkssouveränität bereits ins Stocken geraten war. Aber Historiker haben der fast gleichzeitigen Niederlage Großbritanniens gegen Kandy viel weniger Aufmerksamkeit geschenkt. In den vielen Geschichten der Revolutionszeit, die sich eher auf Europa und Amerika konzentrieren, wird sie kaum erwähnt.

In „Wellen im Süden: Eine neue Geschichte der Revolution und des Imperiums“ untersucht Sujit Sivasundaram diese Perspektive, indem er das Zeitalter der Revolutionen im Indischen und Pazifischen Ozean untersucht. Als Professor für Weltgeschichte an der Universität von Cambridge, der gut aufgenommene wissenschaftliche Bücher über Kolonialwissenschaften und die Anfänge des britischen Sri Lanka geschrieben hat, führt Herr Sivasundaram den Leser sanft durch die Weiten des südlichen Ozeans. Ihre Erzählung, angereichert durch umfangreiche Archivrecherchen und die Verwendung visueller und materieller Beweise, hat eine menschliche Größe und Textur, die in ähnlichen globalen Geschichten manchmal fehlt.

Das Buch entfaltet sich wie eine innere Spiraltour durch die Region. Es beginnt mit Kapiteln auf den Pazifikinseln und im südlichen Afrika an beiden Enden des Südlichen Ozeans, geht weiter nach Norden bis zum Persischen Golf und rundet die Kurve nach Australien ab. Es ruht auf dem indischen Subkontinent, dem strategischen Zentrum der Region, das auch – und nicht zufällig – das Herz des britischen Empire des 19. Jahrhunderts war.

Die Ideen und bekannten Figuren der revolutionären Atlantik-Ära, von der Demokratie bis zu George Washington, sind bestenfalls gespenstische Präsenzen in dieser neu ausgerichteten revolutionären Geschichte. Herr Sivasundaram gibt stattdessen die Hauptvorlage für einen “Vorstoß der indigenen Politik”, der sich stark dem Monarchismus zuwendet.