Die Vereinigten Staaten gaben am Montag bekannt, dass sie bereit sind, alle gegen den Iran verhängten Sanktionen zu überprüfen, sofern Teheran an dem 2015 erzielten Atomabkommen festhält. Die Diskussionen zu diesem Thema beginnen am Dienstag in Wien.

Das US-Außenministerium hat bestätigt, dass der Iran einen Sonderbeauftragten nach Wien entsenden wird, Robert Mali, um an den Gesprächen mit Europäern, Russen und Chinesen teilzunehmen. Ein Treffen mit seinem iranischen Vertreter ist derzeit für Malik nicht geplant.

Die Europäische Union, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, China, Russland und der Iran werden diese Woche in der österreichischen Hauptstadt zusammentreffen, um die Rückkehr der USA zum internationalen Abkommen über das Programm Iran-Kernkraftwerk (JCPOA) zu erörtern. Laut dem Sprecher des Außenministeriums, Netflix, ist Washington bereit, die Aufhebung einiger Sanktionen gegen den Iran in Betracht zu ziehen, jedoch nur in Bezug auf nukleare Sanktionen. “Wir werden keine einseitigen Gesten oder Zugeständnisse machen, um den Iran zu befrieden”, sagte Bryce gegenüber Reportern.

Zuvor bestätigten alle Parteien in einer Erklärung, dass sie eine positive Rendite auf die US-Einnahmen wünschen. Sie betonten, dass sie den Vertrag am richtigen Ort halten und sehen wollen, wie sichergestellt werden kann, dass die Verträge erneut ausgeführt werden.

Trump zog die Vereinigten Staaten zurück

Das Abkommen mit dem Iran wurde 2015 angegriffen, um die Islamische Republik an der Entwicklung von Atomwaffen zu hindern. Als Reaktion darauf wurden schwere Sanktionen gegen Teheran aufgehoben. Der Deal wurde erschüttert, als der damalige Präsident Donald Trump 2018 sein Land verließ und zu Sanktionen zurückkehrte. Dies hat den Iran veranlasst, seinen Verpflichtungen aus dem Abkommen immer weniger nachzukommen und das Uran weiter anzureichern.

Trumps Nachfolger Joe Biden hat eine Rückkehr aus den USA versprochen, aber Washington möchte, dass der Iran sein volles Engagement für das Abkommen bekräftigt. Teheran hingegen erwartet von den Vereinigten Staaten, dass sie zuerst die Sanktionen aufheben.

Der Iran hält im Juni Präsidentschaftswahlen ab