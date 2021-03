Was ich lese: Operation Moonglow, Teasel Muir-Harmony ’09M.A. | Geschichten | Notre Dame Magazine

“Gott segne euch alle auf der guten Erde.”

So beendete Apollo 8-Missionskommandant Frank Borman Heiligabend live von seiner Crew Übertragung am 24. Dezember 1968. Ein weltweites Publikum sah den Mondaufgang auf grauen Mondbildern, als es hörte, wie Borman, Kommandomodul-Pilot Jim Lovell und Mondmodul-Pilot William Anders die 10 ersten Verse von lasen Genesis. Ihre Botschaft der Hoffnung und des Staunens markierte den Abschluss eines dunklen und blutigen Jahres, in dem Vietnam und Bürgerrechtsprobleme Amerika geplagt hatten.

Wie umwerfend und umwerfend es ist, über 50 Jahre später zu hören Andere’ quietschende Stimme, die eine Entfernung von 238.900 einsamen Meilen übertrug und sagte: “Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.” Jedes Jahr zu Weihnachten schaue ich mir das Video dieser primitiven Show an – nach modernen Maßstäben – und teile es mit meiner Familie und meinen Freunden. Ich bin erstaunt über die Brillanz der amerikanischen Technologie, unseren dynamischen Geist und den Mut unserer Entdecker. Darüber hinaus beeindrucken mich seine fragmentarischen Anblicke und Klänge vor dem absoluten Geheimnis und der Majestät des Universums Gottes und unserer fragilen und einzigartigen Welt.

Die Geschichte der Heiligabend-Sendung wird von Teasel Muir-Harmony ’09M.A. in seinem neuen Buch, Operation Moonglow: Eine politische Geschichte des Apollo-Projekts. Als Kurator der Apollo Spacecraft-Sammlung im Nationalen Luft- und Raumfahrtmuseum von Smithsonian, Inhaber eines Abschlusses in Wissenschaftsgeschichte von Notre Dame und MIT, spielt Muir-Harmony eine Schlüsselrolle bei der Einbeziehung der Weltraumforschung in die Welt. Die mehreren tausend Artikel in der Sammlung, die sie betreut, reichen von Weltraumnahrungsmittelproben und Druckanzügen bis hin zu persönlichen Strahlungsdosimetern und Zahnbürsten. Sein Buch beschreibt, wie das Weltraumrennen zum wichtigsten psychologischen Schlachtfeld des Kalten Krieges wurde, dem Höhengelände buchstäblich im Supermachtduell zwischen den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion.

Sie erzählt den Lesern, dass Borman während der Vorbereitung auf die Mission auf einen Anruf eines NASA-Administrators reagiert hat, der an Heiligabend sagte: „Wir möchten, dass Sie etwas Passendes sagen“. “” Hey, kein Schweiß, Muss Borman gedacht haben. Es wird nur einen geben Milliarde Leute schauen zu. . . .

Wenn er ein Kosmonaut gewesen wäre, hätte Borman möglicherweise befohlen werden müssen, offiziell vorbereitete Bemerkungen zu lesen. Stattdessen sagte Muir-Harmony, als er sich von einem Wissenschaftsberater und Freund der NASA beraten ließ, wurde ihm gesagt: „Was Sie sagen, muss alles Frank Borman sein. . . . Denken Sie daran, dass die mehrmalige Verwendung von „einer Welt“ oder „Frieden“ an Glaubwürdigkeit verliert. . . . Sei kein Prediger.

Bormans Frau Susan schlug vor, die Bibelverse zu rezitieren. Die Besatzung stimmte zu. Das war’s. Keine Bestellung von oben – außer vielleicht für die göttliche Inspiration von Susan.

Geschichten wie diese machen Operation Moonglow eine reichhaltige und befriedigende Lektüre. Der Titel bezieht sich auf die Acht-Länder-Tour von Präsident Richard Nixon nach Apollo 11 im Herbst 1969, bei der er die Hilfe ausländischer Staats- und Regierungschefs in Anspruch nahm, um die Nordvietnamesen zu Friedensgesprächen zu bewegen. Die Geschichte von Muir-Harmony beginnt mit dem überraschenden Start von Sputnik durch die UdSSR im Jahr 1957, der die Amerikaner und ihre Führer demütigte. Plötzlich sah die Welt Russland als den Technologieführer der Erde. Wir erfahren, dass der Chefdesigner vor dem Aufstieg von Sputnik nicht von technischen Details besessen war, sondern vom Aussehen der glänzenden Kugel. Er verstand, dass auf den Schlachtfeldern des Weltraums seine Bilder und Geräusche der Schlüssel sein würden, um Herz und Verstand zu gewinnen. “Dieser Ball wird in Museen ausgestellt!” er dachte. Bald scherzten die Leute, als Sputnik über ihre Länder ging, machte er einen “Beep-Beep”, aber als er den amerikanischen Himmel überquerte, ging er “ha-ha”.

Die Vereinigten Staaten revanchierten sich. Muir-Harmony beschreibt, wie er die größte internationale Werbekampagne aller Zeiten aus Live-Weltraumfernsehen (einschließlich der Schaffung eines globalen Netzwerks von Kommunikationsstationen, um diese zu ermöglichen), Filmen, Ausstellungen, Broschüren und Pressekonferenzen erstellt hat.

Das Sperrfeuer für die Öffentlichkeitsarbeit betonte laut Muir-Harmony demokratische Werte, insbesondere Amerikas selbsternannte Offenheit und die Verfolgung von Weltraumzielen “für die ganze Menschheit”. Infolgedessen begrüßten kolossale ausländische Massen die amerikanischen Kapseln Merkur und Zwillinge, während die Sowjets ihre Landungen geheim hielten.

Der Name der Weltraumkapseln spiegelte die Art und Weise wider, wie Amerikaner Dinge taten, selbst für Ereignisse von großer Bedeutung wie den ersten amerikanischen Weltraumflug im Jahr 1962. „John Glenn wählte den Namen. Freundschaft 7 mit Hilfe seiner Kinder. Was sie ausdrücken wollten, war, wie die Vereinigten Staaten über die Welt fühlten. Es gab viel Hoffnung, dass die Anzeige das Bedürfnis nach Frieden wecken würde und dass wir alle auf der Erde in einer globalen Gemeinschaft leben “, sagte Muir-Harmony mir in einem Telefonanruf.

Ihr Buch beschreibt die Welttourneen hübscher, gut ausgebildeter Astronauten mit ihren perfekten Frauen, um die Welt von den innenpolitischen Problemen Amerikas mit Bürgerrechtsgewalt und später von Antikriegsprotesten abzulenken. Die Kampagne war erfolgreich. “Von Cape Kennedy aus kann nicht einmal eine weiße Maus gestartet werden, ohne dass die Nation und die Welt innerhalb von Minuten davon erfahren”, sagte eine österreichische Zeitung im Jahr 1965.

Muir-Harmony bewundert das “Astro-Graffiti” an den Wänden des Apollo 11-Befehlsmoduls, das einen Kalender und technische Kritzeleien enthält. Ihr Lieblingsbeispiel wurde von Mike Collins, dem Apollo 11-Kommandomodul-Piloten, geschrieben: “Er hat ihr fast eine Ode geschrieben”, sagt sie. Collins ‘ordentliche kursive Handschrift lautet: “Raumschiff 107 – alias Apollo 11 alias “Columbia”. Das beste Schiff, um die Linie zu gehen. Möge Gott sie segnen.”

Apollo 8 hatte einen noch verblüffenderen Einfluss auf “die gute Erde” als seine Heiligabend-Show. Im Mondorbit machte die Besatzung zahlreiche Fotos. Die NASA nannte einen von ihnen “Earthrise. Das Farbbild hat das menschliche Bewusstsein verändert. Es zeigt die obere Hälfte unseres überwiegend blauen Planeten, den Atlantik und den Pazifik, die in Wirbel weißer Wolken gehüllt sind. Aus dem südlichen, glatten und sichelförmigen Rand der Erde taucht Brasilien aus den Schatten auf. Unsere Welt hängt wie ein Weihnachtsschmuck in der toten Mondlandschaft, ein Geschenk des Lebens in der unendlichen Leere.

Nichts dergleichen war noch nie zuvor gesehen worden. (Muir-Harmony enthüllt, dass die NASA das Foto um 90 Grad gedreht hat, um es für erdgebundene Betrachter logischer zu machen, indem sie den Mond am unteren Rand des Rahmens platziert.) Das Foto machte weltweit Schlagzeilen. Die Staats- und Regierungschefs der Welt drückten ihr Erstaunen und ihre Bewunderung aus. Ho Chi Minh aus Nordvietnam schrieb sogar einen Brief an Präsident Johnson, um dies zu sagen. Amerikas PR-Bemühungen hatten sich gelohnt: Wir wollten, dass sich unsere Weltraumbemühungen auf die Einheit für die gesamte Menschheit konzentrieren. Wir hatten Erfolg.

Wenn Apollo 8 zurückkehrt, Die New York Times Auf der Titelseite veröffentlichte ein Aufsatz des Dichters Archibald MacLeish, der die Bedeutung des Bildes festhielt: „Die Erde so zu sehen, wie sie wirklich ist, klein und blau und schön in dieser ewigen Stille, in der sie schwebt, bedeutet, als Reiter zu sehen auf Erden zusammen, Brüder auf dieser Schönheit, die in der ewigen Kälte leuchten – Brüder, die jetzt wissen, dass sie wirklich Brüder sind.

Im Jahr 2004 nahm der Mars Rover den allerersten Erdbild von der Oberfläche eines anderen Planeten. Im Morgengrauen auf dem Mars scheint unsere Welt ein heller Stern am Himmel zu sein. Es ist ein demütigendes Bild, aber es ist auch gut zu wissen, dass wir auch aus der Ferne leuchten. Eines Tages, vielleicht zu unseren Lebzeiten, werden unsere Marsbrüder aufschauen und lächeln und sich an die warme Mutterwelt erinnern, in der das menschliche Leben begann.

George Spencer ist ein freiberuflicher Schriftsteller mit Sitz in Hillsborough, North Carolina.