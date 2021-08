Warum die FIA ​​unempfindlich gegenüber Kritik an österreichischen F1-Strafen ist

Zu einer Zeit, als der Sport versuchte, eine “Let them run”-Mentalität zu fördern, löste insbesondere die Sanktionierung von Norris die größte Debatte aus.

Da der McLaren-Fahrer keinen Kontakt zu Perez hatte und sich das Duell nicht wesentlich von ähnlichen Vorfällen unterschied, die in der Vergangenheit nicht sanktioniert wurden, ist es nicht verwunderlich, dass viele mit der harten Entscheidung der FIA unzufrieden sind.

Perez hatte sich offensichtlich in eine riskante Position begeben, als er versuchte, die Kurve von Kurve 4 außen zu umgehen, insbesondere weil er wusste, dass die Kiesgrube an der Außenseite die Angewohnheit hat, Autos aufzusaugen, wenn sie etwas breit sind.

Aber F1-Renndirektor Michael Masi sagte, das Leitungsgremium sei von der Kritik nicht bewegt und sagte, dass alle drei Vorfälle – wobei Perez später in ähnliche Zusammenstöße mit Charles Leclerc verwickelt war – nach denselben Kriterien vor Gericht gestellt wurden.

Ausschlaggebend für ihn war, dass der Fahrer auf der Innenseite – Norris beim ersten Vorfall und Perez später – beim Verlassen der Kurve nicht eine vorgeschriebene Wagenbreite außen gelassen hatte, wie er es hätte tun sollen, denn der Rivale war ganz daneben gewesen es.

“Im ersten Fall, Sergio ist bei Lando, war er ganz an Landos Seite”, erklärte Masi. „Und deshalb liegt es in der Verantwortung, die Breite eines Autos am Rand der Strecke zu halten.

„Dann war es umgekehrt mit Checo und aus Kurve vier, dann Checo und Charles wieder aus Kurve sechs.

„Natürlich sitze ich nicht im Kommissärszimmer, um zu beraten, aber ihr Standpunkt war unter allen drei Umständen, dass die Breite eines Autos am Rand der Strecke hätte belassen werden sollen, weil die beiden Autos nebeneinander standen. “

Ein weiterer Faktor, der hier wahrscheinlich ins Spiel kam, war, dass das Äußere der Kurven 4 und 6 bei Red Bull eher Kies als Asphalt-Abfluss aufwies.

So hat ein Fahrerzwang weitaus größere Folgen, als wenn es Asphaltausfahrten gibt, bei denen die Fahrer wenig verlieren, wenn sie sich verirren und kurz darauf den Kampf wieder aufnehmen können.

Auf die Frage, ob Vorfälle mit Kies anders behandelt würden, sagte Masi: „Offensichtlich hat Kies an diesen Stellen Auswirkungen.

„Jede davon muss auf der Grundlage ihrer Vorzüge, der Eigenschaften der Schaltung usw. untersucht werden. “

Der Vorfall in Norris ist nicht das erste Mal in dieser Saison, dass die Autos auf der Außenseite beiseite geschoben wurden – Titelrivale Lewis Hamilton wurde in der ersten Kurve des Emilie Grand Prix verdrängt – Romagna von Max Verstappen in einer Aktion, die als angenommen wurde akzeptabel.

Aber Masi sagt, es sei sehr schwierig, verschiedene Vorfälle zu vergleichen, da es oft keine identischen Umstände gebe.

Er dachte darüber nach, warum Imolas Szenario nicht vergleichbar war und sagte, dass die erste Runde des Rennens oft nicht so hart behandelt wird.

„Erste Kurve, erste Runde, und das muss man auch aus Mannschaftssicht bedenken, dass mit allen Vorfällen in der ersten Runde nachsichtiger umgegangen wird“, sagte er. „Und das ist unter Rennprinzipien, nennen wir es mal so, seit einigen Jahren so.

„Aber jedes einzelne ist sehr schwer zu vergleichen. Ich weiß, dass jeder gerne alles zusammenfügt, aber es ist sehr schwierig, zwei völlig unterschiedliche Kurven im Imola zu vergleichen und hier vier oder sechs zu werden.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, Charles Leclerc, Ferrari SF21 Foto von: Erik Junius

Leclerc / Verstappen Vergleiche

Die Strafen auf dem Red Bull Ring weckten auch Erinnerungen daran, wie Verstappen 2019 triumphierte, obwohl Leclerc in der vorletzten Rennrunde den Ausstieg aus Kurve 3 ausschließen musste.

Damals gab der Wechsel der FIA grünes Licht und wurde als Teil einer neuen Philosophie gefeiert, die Fahrer dazu zu bringen, hart zu kämpfen.

Auf die Frage, ob der Umgang mit dem Vorfall 2019 und die Verteilung der Strafen dieses Mal widersprüchlich seien, war sich Leclerc nicht so sicher.

„Ich denke, dieser hier ist wahrscheinlich ein bisschen anders, denn man kann sagen, dass ich vor zwei Jahren nicht ganz vorne war, oder wir waren zumindest sehr nah dran“, sagte Leclerc. “Aber dieses Jahr war ich ganz oben definitiv vorne, also er [Perez] musste am Ausgang einen Platz lassen. Aber ich glaube, er weiß, dass er es ein wenig überstanden hat. Wir haben mit Checo gesprochen, er hat sich gleich nach dem Rennen entschuldigt und es ist okay, ich bin der Typ, der nicht so lange bleibt. Die Luft ist also klar, und ich werde weitermachen.

“Aber ich habe das Gefühl, dass dieser hier offensichtlich ein bisschen anders war. Die Folgen waren für mich größer, es gab Schotter und keinen Teer, und ich war auch außen vorne oben, also muss man etwas Platz lassen.”