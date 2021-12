Wallet Hub – Montana Vorletzter beim Schutz vor Missbrauch durch ältere Menschen

Als Bundesstaat mit einer großen Anzahl von Männern und Frauen über 65 sagt die Finanz-Website Wallet Hub, dass Montana im Land an zweiter Stelle steht, wenn es darum geht, unsere ältere Bevölkerung vor Missbrauch zu schützen.

KGVO sprach mit Analystin Jill Gonzalez über den Schutz von Menschen über 65 Jahren.

„Der Missbrauch älterer Menschen ist ein echtes und wachsendes Problem, und einige Staaten kämpfen härter als andere, um es zu beenden“, sagte Gonzalez. „Wir haben uns 16 verschiedene Indikatoren für den Schutz vor Missbrauch älterer Menschen in drei Kategorien angesehen. Zuerst haben wir uns also nur die Prävalenz von Missbrauch älterer Menschen, grober Vernachlässigung und ausbeuterischen Beschwerden im Vergleich zu den geltenden Gesetzen zum Missbrauch von älteren Menschen im Finanzbereich angesehen.

Gonzalez sagte, sie finde es überraschend, dass ein Staat mit einer so hohen Bevölkerung von Senioren ihnen so wenig Schutz bieten könne.

„Montana ist wirklich wichtig zu sehen, weil es einer der älteren Staaten ist, also sollte dies von größter Bedeutung sein“, sagte sie. „Dennoch gibt es einige der höchsten Klagen über Misshandlungen älterer Menschen, grobe Vernachlässigung und Ausbeutung pro Kopf sowie die niedrigsten Gesamtausgaben des Landes zur Verhinderung von Misshandlungen älterer Menschen. Also sollten diese beiden Dinge einfach nicht passieren. „

Gonzalez sagte, der Gesetzgeber von Montana müsse dem Schutz vor dem Missbrauch älterer Menschen hohe Priorität einräumen.

„Die Ressourcen sind da“, sagt sie. „Ich meine, es gibt hohe Ausgaben für Prävention und den Ausbau von Rechtshilfe und Finanzierungsprogrammen, aber das lässt sich nicht wirklich in Gesetze umsetzen. Es muss also echte Finanzgesetze, Gesetze zum Missbrauch älterer Menschen und mehr Einsatzgruppen für Missbrauch geben, mehr Gesetze, die Dinge wie Überwachungskameras in Pflegeheimen und Gruppen, Arbeit und Unterkünfte für ältere Menschen zulassen. Die Ressourcen sind da, aber es wird nichts wirklich damit gemacht.

Gonzalez wies auf die Bundesstaaten hin, die in der Wallet-Hub-Studie am besten abgeschnitten haben, wie Wisconsin, Massachusetts und Vermont.

„Sie verfügen über große Ressourcen“, sagte sie. Also hohe Ausgaben für die Prävention von Missbrauch älterer Menschen, mehr Mittel für das Langzeitpflege-Ombudsmann-Programm pro Bewohner ab 65 Jahren, und diese Schutzmaßnahmen sind vorhanden. Alles, von Gesetzen zur Bekämpfung des Missbrauchs älterer Menschen, über Task Forces für den Missbrauch älterer Menschen bis hin zu hochwertigen Altersheimen.

Nur Utah schnitt in der Wallet Hub-Studie schlechter ab als Montana.

Lies es Studieren Sie Wallet Hub hier.