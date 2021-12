Das nächste Windows 11-Update wird mehr Systemsteuerungsseiten beenden

Windows 11 wird wahrscheinlich im Herbst 2022 größere Designverbesserungen erhalten, und wir haben bereits damit begonnen, Dev Channel-Versionen zu erhalten. Microsoft hat kürzlich geliefert Windows 11-Version 22509 mit dringend benötigten Verbesserungen des Startmenüs, der Taskleiste und der Systemsteuerung.

Windows 11 enthält WinUI und andere Designverbesserungen für viele Seiten. Das alte Control Panel ist jedoch noch im Betriebssystem neben dem Settings Panel vorhanden. Die Die Systemsteuerung hat jetzt abgerundete Ecken, die dem Aussehen von Windows 11 entsprechen, und Microsoft hat auch die Symbole in der Systemsteuerung aktualisiert.

Microsoft hat eine langfristige Strategie verfolgt, um die Systemsteuerungsoptionen auf die neuen Einstellungen zu migrieren und diese migrierten Seiten auf die Einstellungen umzuleiten.

Für diejenigen, die es nicht wissen, diese Richtlinie wurde angekündigt, als Microsoft begann, die Seite Konfigurations- und Systeminformationen in der Systemsteuerung auf Einstellungen umzuleiten. Die Umstellung ist noch im Gange und die meisten erweiterten Optionen der Systemsteuerung wurden noch nicht migriert.

Microsoft hat keine ETA, wann alle Systemsteuerungsoptionen zu Einstellungen migriert werden sollen, aber es sieht so aus, als würden Windows 11 Build 22509 oder Version 22H2 die erweiterten Freigabeeinstellungen von der Systemsteuerung auf die Windows-Einstellungen migrieren.

In Version 22509 finden Sie erweiterte Freigabeeinstellungen auf einer neuen Seite in der Windows-Einstellungs-App. Funktionen wie Netzwerkerkennung, Datei- und Druckerfreigabe sowie die Freigabe öffentlicher Ordner werden jetzt auf einer Seite namens Erweiterte Freigabeeinstellungen angezeigt.

Im Rahmen der Migrationsbemühungen hat Microsoft auch die Seite „Drucker & Scanner“ in den Einstellungen weiter verbessert. Gerätespezifische Seiten in den Einstellungen können jetzt mehr Informationen zu Ihrem Drucker oder Scanner anzeigen.

Natürlich können Sie in der Systemsteuerung nicht mehr auf die Netzwerk- und Geräteeinstellungen zugreifen. Wenn Sie Änderungen an den erweiterten Freigabefunktionen des Betriebssystems vornehmen möchten, navigieren Sie einfach zu den entsprechenden Seiten in den Einstellungen.

In einem kürzlich veröffentlichten Podcast bestätigten Microsoft-Beamte, dass zukünftige Versionen von Windows 11 andere erweiterte Einstellungen aus der Systemsteuerung entfernen werden.

Microsoft plant, die Systemsteuerung bald zu entfernen

Diese Änderungen mögen nicht riesig erscheinen, aber sie sind wirklich notwendig, um die Systemsteuerung in Zukunft vollständig zu entfernen.

Laut Quellen, die mit der Entwicklung vertraut sind, versteht Microsoft, dass die Systemsteuerung und die Konfigurations-App viele Funktionen duplizieren, was für neue Benutzer verwirrend sein kann.

Die langfristige Strategie besteht darin, die Systemsteuerung durch Einstellungen zu ersetzen, indem die Seiten einzeln migriert werden.

Wir haben bereits letztes Jahr in der Vorabversion von Windows 10 Anzeichen dafür gesehen, dass Microsoft seinen Plan, die Systemsteuerung aufzugeben, nicht aufgegeben hat und irgendwann kommen wird.