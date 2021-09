Vorschau: West Ham United – Rapid Wien

Sports Mole bietet einen Überblick über das Europa-League-Spiel zwischen West Ham United und Rapid Wien am Donnerstag, einschließlich Vorhersagen, Kadernachrichten und möglicher Aufstellungen.

Nach einem ersten Sieg in Kroatien, West Ham United werden versuchen, zwei von zwei Siegen in ihren Europa League Gruppenkampagne am Donnerstag, wenn sie das österreichische Outfit moderieren Schnelles Wien in London.

Moyes DavidDie Mannschaft gewann auswärts mit 2:0 gegen Dinamo Zagreb, während die Gäste im ersten Spiel der Gruppenphase eine 0:1-Niederlage gegen Genk hinnehmen mussten.

Spielvorschau

Nach einem beeindruckenden sechsten Platz in der Premier League in der vergangenen Saison hat sich West Ham United in diesem Jahr automatisch den Aufstieg in die Gruppenphase der Europa League gesichert und tritt zum ersten Mal seit der Niederlage gegen Astra Giurgiu in der Qualifikation im Jahr 2016 in einen europäischen Wettbewerb ein.

Sie begannen mit einem schwierigen Weg zum kroatischen Meister Dinamo Zagreb und einem Debüt Michel Antonio ziel, sie vorzustellen, bevor Declan-Reis verdoppelte die Führung in der zweiten Hälfte und besiegelte einen beeindruckenden ersten Sieg.

Auch die Mannschaft von David Moyes macht da weiter, wo sie im Inland bisher aufgehört hat und belegt mit 11 Punkten in sechs Spielen den siebten Platz in der englischen höchsten Spielklasse.

Nachdem die Irons in den ersten vier Ligaspielen ungeschlagen geblieben waren, erlitten sie eine knappe Niederlage gegen Manchester United, erholten sich aber seitdem mit Stil und besiegten die Red Devils drei Tage später im EFL Cup, bevor sie auf den Siegesweg zurückkehrten . als sie zuletzt gegen Leeds United antraten.

Raphinha gaben ihren Gegnern in der ersten Halbzeit den Vorteil, aber a Junior Firpo Das Eigentor sorgte für den Ausgleich von Moyes’ Mannen, bevor Michail Antonio in der 90.

Sie werden nun versuchen, von einem weiteren entscheidenden Sieg zu profitieren, um die K .

Nach dem zweiten Platz in der österreichischen Bundesliga in der vergangenen Saison sicherte sich Rapid Wien einen Platz in der Champions-League-Qualifikation und konnte Sparta Prag im Hinspiel der zweiten Runde mit 2:1 besiegen, auswärts nur 0:2 verlieren und sich qualifizieren die Europa-League.

Dietmar KuhbauerDas zypriotische Team besiegte das zypriotische Team Anorthosis mit 4-2 über zwei Sätze, bevor es Zorya in der letzten Qualifikationsrunde überholte, um die Gruppenphase zu erreichen.

Ihr Start ins Leben im Kader verlief nicht wie geplant, da ihr Heimspiel gegen Genk ziellos zu enden schien, nur für Paul Onuachu den Gästen mit einem Sieg in der 92. Minute alle drei Punkte wegzuschnappen.

Dies trug zu einer enttäuschenden Form von Die Grun-Weissen bei, die nur eines ihrer letzten sechs Spiele in allen Wettbewerben gewonnen und beim letzten Mal in der österreichischen Bundesliga gegen Sturm Graz 0:3 verloren haben und mit Acht Punkte in neun Spielen.

Die Mannschaft von Kuhbauer wird nun verzweifelt versuchen, diesen Formrückgang zu stoppen und ihre Chancen auf die Qualifikation zu erhöhen, steht aber vor einer besonders schwierigen Herausforderung, wenn sie nach Ost-London reist.

West Ham United Europa League-Formular:

West Ham United Form (alle Wettbewerbe):

Schnellform der Wiener Europa League:

Wiener Schnellform (alle Bewerbe):

Team-News

Während David Moyes eine besonders starke Startelf an Dinamo Zagreb schickte, könnte er am Donnerstag mehrere Spieler des Kaders aufgrund ihres zunehmend vollen Terminkalenders antreten lassen.

das sollte sehen Alphonse Areole Figur zwischen den Stöcken, während desgleichen Craig Dawson, Arthur Masuaku und Manuel Lanzini konnte von vornherein aufgereiht werden.

Angreifender Mittelfeldspieler Nikola Vlasic hat seinen ersten Start im Auftaktkader gemacht, und er wird voraussichtlich den ganzen Donnerstag über wieder im Einsatz sein, während Alex kral ist kürzlich von Spartak Moskau ausgeliehen und könnte Declan Rice eine Pause gönnen oder Tomas Soucek im Maschinenraum.

Rapid Wien wird für das Aufeinandertreffen am Donnerstag mehrere Spieler beraubt Christophe Dibon, Richard Strebinger, Olivier Strunz und Löwenschuster alle fielen wegen Verletzungen aus.

Angesichts der Tatsache, dass sie gegen Genk kurz vor einem Ergebnis standen, sollten sie einen relativ ähnlichen Kader aufstellen, mit Taxiarchis-Brunnen und Ercan Kara an die Spitze der Warteschlange stellen.

Mögliche Startelf für West Ham United:

Areola; Johnson, Dawson, Ogbonna, Masuaku; Reis, Kral; Vlasic, Lanzini, Yarmolenko; Antoine

Mögliche Startaufstellung für Rapid Wien:

Gartler; Stojkovic, Greiml, Hofmann, Ullmann; Arase, Aiwu, Grahovac, Grull; Kara, Brunnen

Wir sagen: West Ham United 3:0 Rapid Wien

Obwohl Moyes einen rotierenden Kader aufstellt, besitzt West Ham immer noch mehr als genug Qualität, um seine Gäste am Donnerstag zu überholen.

Die Reise nach Kroatien hat ihre Entschlossenheit gezeigt, dieses Turnier zu einem Erfolg zu machen, und wir erwarten, dass die Irons einen weiteren dominanten Sieg einfahren, um die Führung im Kader zu übernehmen.