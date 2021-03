Vorläufiger Kalender 2021 der Euroformula Open

Louis Foster tritt dem CryptoTower Racing Team bei der Euroformula-Titelherausforderung bei



18.03.2021

Louis Foster, mehrfacher britischer Formel-3-BRDC-Rennsieger, wird für den Titelverteidiger CryptoTower Racing Team fahren, der vom renommierten Motopark-Team unterstützt wird, um einen Schritt in Richtung Euroformula Open Championship im Jahr 2021 zu machen. Foster – gesponsert und unterstützt von mehr >>

Neuer Podiumserfolg für Louis Foster in Barcelona



02.11.2020

Louis Foster forderte bei seinem zweiten Auftritt bei den Euroformula Open noch mehr Besteck mit einem unglaublichen Willen, den zweiten Platz im dritten Rennen und einen weiteren Besuch auf der Tribüne zu gewinnen. QUALIFIKATION Q1 – P11, Q2 – P10, Q3 – P4, Q4 – P12 mehr >>

Louis Foster gibt sein Euroformula Open-Debüt in Spa Francorchamps



13.10.2020

MB Partners freut sich bekannt zu geben, dass Louis Foster am Wochenende vom 17. bis 18. Oktober sein Debüt in der Euroformula Open-Serie in Spa-Francorchamps mit Double R Racing geben wird.

Van Berlo und Drivex setzen ihre Mugello-Podestplätze fort



05.10.2020

Der Niederländer hatte in seinem von Drivex gefahrenen Dallara 320 zwei gute Leistungen auf der zweiten italienischen Etappe des Euroformula F3 Open 2020-Kalenders. Van Berlo wurde Zweiter und Dritter in der Kategorie Drivex und Glenn Rookies mehr >>

Drivex glänzt mit Podestplätzen in Monza und Valencia



28.09.2020

Das spanische Team gewann das Podium bei den Euroformula F3 Open mit dem Niederländer Glenn van Berlo und bei der spanischen Formel 4-Meisterschaft mit dem Russen Ivan Nosov. Drivex hat sich als regulärer Podiumsplatzierer mehr >> gefestigt

Drivex bereit für ein aufregendes Doppeldate in Monza und Cheste



24.09.2020 READ Qualifikation in Mugello jetzt live!

Das spanische Team wird an diesem Wochenende in der vierten Runde der Euroformula F3 Open und der spanischen Formel 4-Meisterschaft spielen. Drivex ist nach den jüngsten Ergebnissen in beiden Feeder-Serien gut gelaunt. Die Saison 2020 geht weiter >>

Drivex platziert die Top 5 nach einem rasenden Rennen in Spielberg



14.09.2020

Van Berlo erzielte sein bestes Ergebnis der Euroformula F3 Open-Saison 2020 mit einem fünften Platz auf dem Red Bull Ring am Sonntag. Darüber hinaus sicherte sich der Niederländer zwei Podestplätze in der Kategorie Rookie. Omani Al Habsi macht auch weiterhin stärker und konsistenter p read more >>

Yifei Ye dominiert in Österreich für den vierten Euroformula- und CryptoTower-Sieg



12.09.2020

Die Chinesen sind weiterhin unschlagbar, wurden aber heute von neuen Rivalen herausgefordert, da Manuel Maldonado (Motopark) und Sebastian Estner (VAR) die Plätze 2 und 3 belegten und ihre bisher besten Ergebnisse erzielten. Sie übernehmen die Führung der Rookies Trophy mehr >>

DR Formula und Emidio Pesce reisen für eine europäische Formel-Regionalreise nach Österreich



09.09.2020

Auf der Spielberg-Strecke findet an diesem Wochenende die dritte der acht Runden der Team DR Formula-Serie statt. Sie ist bereit für die dritte der acht europäischen Regionalformel-Veranstaltungen, die für dieses Wochenende – den 12. und 13. September – auf der österreichischen Strecke Spi more >> geplant sind

EuroFormula Red Bull Ring Startliste, Zeitplan und Rangliste



09.09.2020

RED BULL RING10-13 September 2020Eintrittsliste4 Team Motopark DEUNiklas Krütten DEURT Dallara F320 Spiess Team Motopark6 Carlin GBRIdo Cohen ISRDallara F320 Spiess Carlin mehr >>

Andreas Estner (VAR) und Zane Maloney (Carlin) sind bereit, die Führung von Yifei Ye (Crypto Tower) auf dem Red Bull Ring herauszufordern



09.09.2020

Die Chinesen sind ein solider Spitzenreiter, aber nicht unschlagbar, wie Ricard bewiesen hat. Der Deutsche und der Barbados-Fahrer schließen die Lücke und streben auf der schönen und schwierigen österreichischen Strecke Maloney (Carlin) und Krütten (Motopark) mehr >> den Sieg an

Ein Lernwochenende für Drivex bei Paul Ricard



24.08.2020

Das spanische Team bestritt an diesem Wochenende die zweite Runde der Euroformula F3 Open Championship und der spanischen Formel 4-Meisterschaft in Le Castellet mit vielversprechenden Ergebnissen für die kommenden Veranstaltungen. Drivex schloss ein vielversprechendes Doppel mehr >>

Vollständige Überprüfung der Euroformula Open Paul Ricard – Videos



24.08.2020

Euroformula Open Paul Ricard Videos hier Yifei Ye hält Zane Maloney im strategischen Rennkampf bei Paul Ricard zurück mehr >>

Sie werden einer härteren Konkurrenz durch die EuroFormula Open gegen Paul Ricard ausgesetzt sein, wenn Das und Dunner in den Kampf eintreten



19.08.2020 READ Auftakt für Herthas Cunha in der Kabine - BZ Berlin

2020 Euroformula Open Round 2 Circuit Paul Ricard, Frankreich 20.-23. August 2020Ye (Crypto Tower) muss sich bei Ricard einer härteren Konkurrenz stellen, als Das (Motopark) und Dunner (Crypto Tower) in den Kampf eintreten. Erster Auftritt des Jahres für mehr >>

Teilnehmerliste EuroFormula Open Paul Ricard



19.08.2020

EuroFormula OpenCircuit Paul Ricard20 / 23 August 20204 Team Motopark DEUNiklas Krütten DEU RTDallara F320 Spiess Team Motopark6 Carlin GBRIdo Cohen ISRDallara F320 Spiess Carlin8 Doub more >>

Euroformula Open, Paul Ricard Zeitplan und Kalender



19.08.2020

2020 Euroformula Open Round 2Circuit Paul Ricard, Frankreich 20.-23. August 2020 Zeitplan (Alle Ortszeiten, MEZ) Donnerstag, 20. August 202009: 00-13: 00 Privattest 114: 00-14: 30 Freies Training 1 weitere >>

Van Berlo und Al Habsi geben beim Hungaroring ein positives Debüt bei den Euroformula F3 Open



10.08.2020

Beide Fahrer zeigten eine gute Leistung in ihrem brandneuen Dallara 320 von Drivex. Der Niederländer van Berlo belegte den dritten und vierten Platz unter den Neulingen, wobei Omani Al Habsi zwei fünfte Plätze für das in Spanien ansässige Team mehr >> erzielte

EuroFormula Open Hungaroring Rennen 2 – ein weiterer Sieg für Yifei Ye



09.08.2020

HungaroringEuroformula OpenRace – 2Sonntag 9. August 20201 20 CryptoTower Racing Team JPNYifei Ye CHNDallara F320 Spiess Cryptotower Racing Team17 27: 06.313 164.8 3 1: 34.776 166.42 16 Van Ame mehr >>

Yifei Ye beendet das Wochenende mit dem zweiten Sieg bei den Euroformula Open



09.08.2020

– Die Chinesen von CryptoTower Racing dominieren vom Licht bis zur Flagge, nachdem sie den zweiten Pol erobert haben. Andreas Estner (VAR) wurde Zweiter nach einem hitzigen Kampf. Zane Maloney von Carlin, Dritter, steht auf dem ersten Podium und die Rookies gewinnen Yifei Y mehr >>

Yifei Ye und CryptoTower Racing schreiben beim Hungaroring mit dem Debüt des neuen Dallara 320 Geschichte



08.08.2020

Ye ist der erste chinesische Fahrer und CryptoTower das erste japanische Team, das ein Euroformula Open-Rennen gewonnen hat. Die Estner-Brüder Andreas und Sebastian vervollständigen das Podium für Van Amersfoort Racing, wobei Sebastian Rookie-Ehrungen mehr >> gewinnt

Rangliste Hungaroring Euroformula Open Course 1 – Sieg für Yifei Ye



08.08.2020

Euroformula OpenHungaroringSamstag 8. August 20201 20 CryptoTower Racing Team JPNYifei Ye CHNDallara F320 Spiess Cryptotower Racing Team17 27: 04.365 165.0 14 1: 34.764 166.42 16 weitere >>

Drivex startet die Euroformula F3 Open-Saison 2020 im Hungaroring



05.08.2020

Das in Spanien ansässige Team wird brandneue Dallara 320-Maschinen für junge Paare aus Oman, Al Habsi und dem Niederländer van Berlo vorstellen. Der Acht-Runden-Kalender in sechs Ländern verspricht jede Menge heiß umkämpfter Formel-3-Action. Nach mehr f mehr >>

Euroformula Open Hungaroring-Teilnehmerliste



04.08.2020 READ Lionel Messi: Die Geldstrafe des FC Barcelona zeigt ein riesiges Gehalt

EUROFORMULA OPEN 2020HUNGARORING08 / 09 August 20204 Team Motopark DEUNiklas KrüttenDEU RT Dallara F320Spiess Team Motopark6 Carlin GBRIdo CohenISR RT Dallara F320Spiess Carlin mehr >>

Hungaroring – Euroformula Offener Fahrplan, Kalender



04.08.2020

2020 Euroformula OpenRound 1: Hungaroring, Ungarn Zeitplan (Alle Ortszeiten, MEZ) Donnerstag, 6. August 202009: 00-12: 00 Privattest 113: 00-14: 30 Privattest 2Frida mehr >>

Die Euroformula Open sind bereit für den verspäteten Start der Saison 2020 im Hungaroring



04.08.2020

Die Ära des Dallara 320 beginnt gleich! Der neue Dallara 320 wird auf diesem Wettbewerbsniveau zu einem Benchmark-Auto. Sechs Teams sind in Runde 1 vertreten, Fahrer aus Europa, Asien, Afrika, dem Nahen Osten, Lateinamerika und der Karibik sind mehr >>

Omani Shihab Al Habsi schließt sich Drivex für den Angriff der Euroformula Open an



30.07.2020

Das 16-jährige Talent ist der zweite bestätigte Drivex-Fahrer für die Euroformula Open-Saison 2020. Al Habsi wird in die Formel-3-Rennserie einsteigen und als jüngster Fahrer des Feldes bezeichnet werden. Drivex freut sich, mehr zu erfahren >>

Roberto Merhi wurde zum Superstars Open Champion gekrönt



20.06.2020

Letzte Nacht wurde die erste Superstars Open-Simulatorserie – moderiert von GT Sport Organización, SIRIO eSports und MSD – auf Movistar F1 ausgestrahlt und auf YouTube gestreamt. Zuschauer auf der ganzen Welt sahen den ehemaligen spanischen F1-Star Roberto Merhi, der nach drei den Sieger krönte spannende Rennen mit weltberühmten Euroformula Open-Stars der letzten 20 Jahre. mehr >>

Die Eröffnung der Euroformula Open-Saison 2020 im Hungaroring findet vom 6. bis 9. August statt



10.06.2020

GT Sport gab heute eine endgültige Terminänderung für die Eröffnungsveranstaltung der Saison 2020 beim Hungaroring seiner drei Serien (International GT Open, Euroformula Open und GT Cup Open Europe) bekannt, die nun vom 6. bis 9. August statt im Juli geplant ist 23-26, wie letzte Woche angekündigt.

Die Eröffnung der Euroformula Open-Saison im Hungaroring fand vom 23. bis 26. Juli statt



03.06.2020

GT Sport bestätigte heute eine letzte, geringfügige Änderung im Rennkalender 2020 seiner drei Serien (International GT Open, Euroformula Open und GT Cup Open Europe): die Eröffnungsrunde der Saison auf dem Hungaroring, die ursprünglich für den 9. bis 12. Juli geplant war. wurde um zwei Wochen vom 23. bis 26. Juli vorgezogen. mehr >>

Euroformula Open 2020 bestätigt 8 Runden und 18 Rennen



21.05.2020