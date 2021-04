Vorhersage SAL gegen VID Dream11 und ECS T10 Österreich Vorläufiges Finale 1 Beste fantastische Auswahl

Das 1. Vorfinale der ECS T10 Austria 2021 wird zwischen Salzburg und der Wiener Donau auf dem Seebarn Cricket Ground ausgetragen. Das Spiel beginnt am Freitag, den 30. April um 9:00 Uhr Ortszeit (12:30 Uhr IST). Hier ist unsere Vorhersage für SAL gegen VID Dream11, das SAL gegen VID-Team Dream11, das beste SAL gegen VID-Team und der SAL gegen VID-Spielerrekord.

SAL vs VID Dream11 Vorhersage Match Vorschau

Salzburg landete nach der Niederlage aller drei Spiele am Ende der Punktetabelle der Gruppe A. Sie begannen ihre Kampagne mit einer vernichtenden 10-Wicket-Niederlage gegen das indische Wien. Danach standen sie vor der 9-Wicket-Niederlage gegen Pakistan CC. In ihrem letzten Gruppenspiel wurden sie von den Wiener Afghanen in einem harten Wettbewerb um 3 Punkte geschlagen. Die Verluste mögen das Vertrauen des Salzburger Kaders geschädigt haben, aber sie werden versuchen, eine bessere Show zu zeigen und das Spiel zu gewinnen.

Die Wiener Donau hingegen belegte in Gruppe B mit 1 Sieg und 2 Niederlagen in 3 bisher gespielten Spielen den dritten Platz. VID musste beim Auftakt eine 14-Punkte-Niederlage gegen Vienna CC hinnehmen. Sie besiegten Bangladesch Österreich in ihrem nächsten Spiel um 7 Pförtchen. In ihrem dritten und letzten Gruppenspiel verlor VID mit 21 Läufen gegen Cricketer CC. Das bevorstehende Spiel bietet ihnen die Möglichkeit, in die nächste Phase des Turniers überzugehen, und um dies zu erreichen, müssen sie Salzburg überwinden.

SAL vs VID Wetterbericht

Es wird zeitweise eine Wolkendecke geben, ohne dass während des Spiels Regen erwartet wird. Die Windböen werden laut Accuweather bei etwa 15 km / h liegen und die Temperaturen bei etwa 13 Grad Celsius liegen. Ohne Unterbrechung während des Spiels können beide Teams die volle Quote an Overs spielen.

SAL vs VID Pitch Report

Apropos Spielfeld: Der 22-Yard-Streifen scheint ausgeglichen zu sein, und sowohl Schlagmänner als auch Bowler versuchen, ihn auszunutzen. Während Schlagmänner schnell nach Punkten suchen, müssen Bowler einen Weg finden, schnelle Pforten zu nehmen, um im Wettbewerb mitreden zu können. Das Team, das die Auslosung gewinnt, wird versuchen, zuerst zu spielen und die ersten Pforten zu holen.

SAL vs VID Player Rekord

Für Salzburg waren Ali Shah und Zeeshan Goraya mit dem Ball bzw. dem Schläger außergewöhnlich. Das Team hofft, dass sie erneut schießen, wenn sie aus Wien auf die Donau treffen. Für Wien haben Danube Klair Kailash und Mohammad Safi mit Schläger und Ball gut abgeschnitten, und deshalb sollten sie auch in diesem Spiel gute Leistungen erbringen.

Bestes SAL vs VID Team

SAL vs VID Dream11 Vorhersage

Laut unserer Vorhersage von SAL gegen VID Dream11 wird VID an der Spitze dieses Wettbewerbs stehen.

Hinweis: Der SAL vs VID-Spielerrekord und damit das beste SAL vs VID-Team basiert auf unserer eigenen Analyse. Das SAL vs VID Dream11-Team und die SAL vs VID Dream11-Vorhersage garantieren keine positiven Ergebnisse.

