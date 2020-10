Vom Schwarzen Loch auseinandergerissen: die meisten Spaghetti, die bisher gesehen wurden

Ein Team von Astronomen hat es geschafft, den sogenannten Spaghetti-Stern zu beobachten, der einem Stern am nächsten kommt, der von einem massiven Schwarzen Loch auseinandergerissen wird. Die frühzeitige Erkennung des Ereignisses ermöglichte es ihnen sogar, einen Staubvorhang um das Schwarze Loch herum zu sehen, was die Untersuchung zunehmend schwieriger machte, berichten sie jetzt.

Das sogenannte Tidal Disruption Event, bekannt als AT 2019qiz, könnte nach Ansicht der Wissenschaftler als Grundlage für die Analyse und Interpretation ähnlicher Ereignisse dienen.

Stern zu Spaghetti

Ein Stern wird zu Spaghetti, wenn er sich einem Schwarzen Loch zu nahe kommt und durch die enorme Schwerkraft in dünne Materiefäden gerissen wird. Solche Ereignisse sind selten und schwer zu untersuchen. Das European Southern Observatory (ESO) erklärt nun. Dies ist auf einen Vorhang aus Staub und Schmutz zurückzuführen, der das Ereignis verbirgt, wie die Forscher nun beweisen konnten. Dabei verschlingt das Schwarze Loch nicht nur große Teile des Sterns, sondern auch andere werden von den enormen Kräften mit großer Geschwindigkeit ausgeworfen. Das Material wird auf 10.000 Kilometer pro Sekunde beschleunigt.

Künstlerische Darstellung von Spaghetti

(Quelle: ESO / M. Kornmesser)



AT 2019qiz ist etwa 215 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt und befindet sich in einer Spiralgalaxie im Sternbild Eridanus, schreiben die Forscher weiter. Der zerstörte Stern war ungefähr die Masse unserer Sonne, das Schwarze Loch war millionenfach massereicher. Mit dem Very Large Telescope und anderen Instrumenten von ESO beobachteten sie das Ereignis über einen Zeitraum von sechs Monaten, in dem die Helligkeit zunahm und schließlich verblasste. Ihre Analyse, die zu einem besseren Verständnis der Schwarzen Löcher und ihrer Umwelt beitragen soll, wird nun in den monatlichen Mitteilungen der Royal Astronomical Society vorgestellt.



(mho)