Volleyball # 2 engagiert Morrison als freiwilligen Assistenten

Austin, Texas – Texas Volleyball No.2 Jamie Morrison wurde als freiwilliger Assistent und Cheftrainer eingestellt Jerritt Elliott Anzeige. Morrison ist ehemaliges Mitglied von drei Trainerteams, die die olympische Medaille gewonnen haben. Er arbeitet mit der US-amerikanischen Herren-Volleyball-Nationalmannschaft zusammen, die 2008 Gold gewann, und der US-amerikanischen Frauen-Volleyball-Nationalmannschaft, die 2008 Gold gewann. Silber im Jahr 2012 und Bronze im Jahr 2016.

“Meine Aufgabe als Cheftrainer ist es, das bestmögliche Talent auf und neben dem Platz zusammenzubringen”, sagte Elliott. „Es ist eine Ehre, Jamie in unser Team aufzunehmen. Es gibt uns ein sehr gebildetes Aussehen, das dazu beitragen kann, das zu ergänzen, was dieses großartige Personal bereits bringt. Wir haben das Gefühl, dass wir die Elemente haben, um dieses Jahr ein wirklich besonderes Programm zu sein. “”

Zuletzt war Morrison von 2017 bis 19 Cheftrainer der niederländischen Frauen-Volleyball-Nationalmannschaft. Er führte die Mannschaft bei der Europameisterschaft 2017 auf einen zweiten Platz und eine 4e– Gehen Sie zur Weltmeisterschaft 2018.

Morrison verbrachte von 2009-12 bis 2014-16 acht Jahre lang zwei Stationen bei der US-amerikanischen Frauen-Volleyball-Nationalmannschaft. Während dieser Zeit half er der Frauen-Volleyball-Nationalmannschaft, eine Silbermedaille bei den Olympischen Spielen 2012 und Bronze bei den Olympischen Spielen 2016 zu gewinnen.

Morrison verbrachte von 2012 bis 2013 zwei Stationen als Co-Trainer an der UC Irvine und von 2007 bis 2008 an der Concordia University (Kalifornien). Bei Concordia half Morrison den Eagles, das NAIA National Tournament zweimal zu erreichen und 2008 zum Meisterschaftsspiel aufzusteigen.

2010/11 leitete Morrison den SVS Post Volleyball Club in Wien, Österreich, und führte das Team zu einem 32: 6-Rekord für die beste Saison in der Vereinsgeschichte. Zu den Leistungen des Vereins gehörten eine österreichische Liga und eine Silbermedaille in der Europäischen Mittelliga.

Morrison hat auch beträchtliche Erfahrung auf der Seite der Männer und verbrachte vier Jahre (2005-09) bei der US-amerikanischen Herren-Nationalmannschaft als Co-Trainer und technischer Koordinator. Während seiner Amtszeit verhalf Morrison dem US-Team zu einem Rekord von 107: 33, darunter olympisches Gold in Peking, China und das erste Gold der World League 2008. In Peking schlug die US-Mannschaft Brasilien und erreichte die Olympischen Spiele. ohne ein Spiel zu verlieren.

Morrison erhielt einen Abschluss in Betriebswirtschaft von der UC Santa Barbara mit einem Nebenfach in Sportverwaltung.