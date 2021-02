Vier Thriftstars verschlingen in 30 Minuten 66 Pfund Orangen, vermeiden Sie Übergepäckgebühren

Foto :: Dmitry Feoktistov / Mitwirkender (( Getty Images )

Ich reise günstig. Ich habe die ganze Nacht Busse genommen, um Flugtickets zu vermeiden, ich habe verschiedene Genitalien in österreichischen Unisex-Hostels gesehen und ich gehe immer, immer, immer zum Economy-Tarif. Gepäckgebühren können Mord sein, weshalb ich dafür bekannt bin, den Koffer zu öffnen, meine Sachen in einen Rucksack zu stopfen und ein Wechselgeld in meine Manteltaschen zu stecken. Aber vier Männer aus der chinesischen Provinz Yunnan haben kürzlich den Titel eines Thrifty Travel Kings beansprucht, indem sie Gepäckgebühren vermieden haben, indem sie in weniger als 30 Minuten rund 66 Pfund Orangen evakuiert haben.

Insider berichtet, dass die vier Reisenden Kollegen waren, die während einer Geschäftsreise nach Kunming eine große Schachtel Orangen gekauft hatten. Als sie jedoch versuchten, ihr Gepäck für den Rückflug einzuchecken, mussten sie aufgrund der Orangen 300 Yuan (ca. 47 USD) an Übergepäckgebühren zahlen. Die Männer sagten es China Globale Zeiten Die Gebühren waren “mehr als sie sich leisten konnten”, aber sie wollten nicht, dass das Geld verschwendet wurde. Sie beschlossen, die gesamte Orangenkiste zu verschlingen, bevor sie an Bord des Flugzeugs gingen, und beendeten die Orangen in weniger als einer halben Stunde.

„Wir sind dort geblieben und haben alles gegessen. Es hat ungefähr 20 bis 30 Minuten gedauert “, sagte einer der vier. “Wir wollen nie wieder Orangen haben”, fügte er hinzu. Reisende begannen auch bald nach ihrem Zitrusfest an Mundgeschwüren zu leiden. Ah, die Dinge, die wir tun, um Geld zu sparen.