Vier Jahre nach der Reise und wenige Meter vom Land entfernt sitzt die Besatzung des Tankers immer noch an Bord

DUBAI (Reuters) – Fast vier Jahre nach Beginn ihrer Odyssee auf See ist die Besatzung von fünf Tankern des MT Iba unglaublich nah an der Küste, kann aber immer noch keinen Fuß auf trockenes Land setzen.

Die Männer sind in ihren Augen verschwommen und in zerlumpte Kleidung gekleidet. Sie sind erschöpft von einer Tortur, die sie ihren Familien weggenommen und an Bord des 5.000 Tonnen schweren Schiffes gebracht hat, lange nachdem sein Besitzer es im Golf verlassen hatte.

Was als regulärer Job als Seefahrer begann, wurde zu einem Albtraum, als der Besitzer des Tankers, Alco Shipping, vor 32 Monaten in finanzielle Schwierigkeiten geriet und seine Löhne nicht mehr zahlte.

Die Besatzung war auf sich allein gestellt und stützte sich auf Spenden von Wohltätigkeitsorganisationen, die sie für Lebensmittel und Hygieneartikel kontaktierten.

Der Tanker lief Ende Januar in Umm Al Quwain, einem der sieben Emirate der Vereinigten Arabischen Emirate, auf Grund, nachdem die raue See beide Anker abgeschnitten und seewärts geschoben hatte.

Das Leben auf dem Schiff war schwierig, sagte der indische Ingenieur Vinay Kumar.

“Wir haben auf dieser Reise die Hölle gesehen”, sagte Kumar Reuters kürzlich bei einem Besuch an Bord des ramponierten Schiffes. “Wir sind wie Sklaven … Wir bitten um Essen.”

Alco Shipping reagierte nicht sofort auf eine Anfrage nach einem Kommentar.

Die Mission to Seafarers, eine Wohltätigkeitsorganisation, die Seeleuten Nothilfe und Unterstützung bietet, leistet regelmäßige Nahrungsmittelhilfe und überprüft das Wohlergehen der Seeleute seit der ersten Aufgabe ihres Schiffes.

Die Besatzung schuldet zusammen rund 230.000 US-Dollar, sagte der Regionaldirektor der Wohltätigkeitsorganisation Andy Bowerman, der bei der Vermittlung von Verhandlungen zwischen den Seeleuten und Alco Shipping hilft.

Bowerman sagte, die Firma habe gerade angeboten, sich mit den Seeleuten für 150.000 Dollar abzufinden, obwohl nicht klar sei, ob die Besatzung die niedrigere Summe akzeptieren werde.

Bowerman sagte, wenn sie das Angebot nicht annehmen würden, würden sie an Bord bleiben, bis eine Lösung gefunden wurde, da das Schiff ihren einzigen Hebel gegen das Unternehmen darstellte.

Seerecht bedeutet auch, dass sie festgenommen und zur Rechenschaft gezogen werden können, wenn sie das Schiff verlassen.

Für Nay Win, einen Ingenieur aus Myanmar, gibt es eine zusätzliche Komplikation: Sein Pass, der sich noch im Besitz der Firma befindet, ist auf See abgelaufen. Und mit dem jüngsten Militärputsch zu Hause weiß er nicht, wie er ihn bekommen soll ein neuer.

“Wie würden Sie sich 43 Monate lang fühlen?” Der pakistanische Ingenieur Riasat Ali sagte. “Es ist, als ob wir im Gefängnis bleiben – sie geben kein Gehalt und schicken uns nicht nach Hause.”

(Berichterstattung von Jacob Greaves; zusätzliche Berichterstattung von Tarek Fahmy; Schreiben von Raya Jalabi; Redaktion von Mike Collett-White)