Verpassen Sie nicht das Buddy Holly Story Musical in Abilene

Nach anderthalb Jahren ohne Theater oder Theaterstück ist es an der Zeit, mit Hilfe unserer Freunde von wieder in den Mix zu kommen Prominente Attraktionen, und der Rat für kulturelle Angelegenheiten von Abilene Broadway-Reihe. “BUDDY: Die Buddy-Holly-Geschichte“Premiere Abilene am Dienstag, 21. September um 19:30 Uhr im Abilene Convention Center in 1100 Nord 6th Street.

Die Show “Buddy: The Buddy Holly Story” ist die beliebteste Show der Jahre 2015, 2016 und 2018. Tickets für die Abilene-Show gehen am Donnerstag, 23. August um 10 Uhr in den Verkauf und sind telefonisch erhältlich unter 800-869-1415 oder online auf CelebrityAttractions.com.

Buddy Hollys Musik überschritt alle Grenzen von Rhythm and Blues über Pop-40 bis hin zu Rock-N-Roll, alle sangen die Songs, die Buddy lange nach diesem schicksalhaften Tag veröffentlichte, der als “The Day The Music Died” bekannt wurde. Es scheint mir sogar, dass The Big Bopper und Richie Valens (der für Buddy on the Road auftrat) nach ihrer Tragödie zu größeren Stars wurden.

Dennoch spricht ihre Musik eine internationale Sprache, die bis heute die Aufmerksamkeit des 8- bis 80-jährigen Publikums auf sich zieht, das auf den Inseln und auf ihren Sitzen tanzen sieht.

Obwohl es ein trauriger Tag war, als diese Rockstars starben, scheint es die Aufmerksamkeit von Musikliebhabern auf der ganzen Welt auf sich gezogen zu haben. Verpassen Sie nicht diese einmalige Gelegenheit, dieses unglaubliche Broadway-Musical zu sehen.

Für weitere Informationen und / oder spezielle Gruppensitze wenden Sie sich an den Rat für kulturelle Angelegenheiten von Abilene unter (325) 677-1161. Diese Geschichte eines jungen Mannes, dessen musikalische Karriere zu kurz war, dessen Musik aber in Erinnerung bleiben wird, ist ein wesentliches Stück.

Bildnachweis Gail Gerdes Bosk