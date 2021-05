Venezolanische Cashflow-Unternehmen bewegen US-Dollar ins Ausland: Quellen für Wirtschafts- und Wirtschaftsnachrichten

Venezolanische Unternehmen, die über Dollar-Bargeld verfügen, um sich vor Hyperinflation zu schützen, haben begonnen, bis zu 7% für die Überweisung dieser Gelder auf Bankkonten in Übersee zu zahlen, sagten sechs Personen mit Kenntnis der Situation bei der Nachrichtenagentur Reuters.

Die Banken des Landes haben es Unternehmen seit 2020 ermöglicht, US-Dollar in Safes aufzubewahren, um Schutz vor der Inflation von 3.100% zu bieten, die die bolivarische Währung verwüstet. Konten zahlen keine Zinsen.

In diesem Jahr bieten Banken und Finanzintermediäre einen Service an, der Bargeld in Einlagen auf ausländischen Bankkonten umwandelt. Die Umtauschgebühren liegen laut Quellen zwischen 4% und 7% des überwiesenen Betrags.

Dies ist ein weiteres Zeichen für den anhaltenden Fortschritt der improvisierten Dollarisierung nach mehr als 15 Jahren sozialistischer Wirtschaftskontrolle, eine Veränderung, die durch US-Sanktionen ausgelöst wurde, die Venezuela weitgehend vom globalen Finanzsystem abgeschnitten haben.

Die Sanktionen verbieten die Geschäftstätigkeit mit staatlichen und staatlichen Unternehmen, blockieren jedoch nicht Transaktionen mit privaten venezolanischen Unternehmen.

“Wenn Sie eine unvollständige Dollarisierung des Bankensystems haben, müssen Sie nach Wegen suchen, um Ihr Geschäft betriebsbereit zu halten”, sagte eine der Quellen.

Der Service ermöglicht es Unternehmen aus der Einzelhandels-, Technologie- und Apothekenbranche, Gläubiger und Lieferanten in Übersee zu bezahlen, so die Quellen, die nicht identifiziert werden wollten.

Die Quellen lehnten es ab, festzustellen, welche Banken und Unternehmen Geschäfte tätigen oder welche ausländischen Institute Einlagen tätigen, und stellten fest, dass internationale Banken die venezolanischen Fondsströme bereits strikt einschränken.

Das Informationsministerium, die Zentralbank und die Bankenaufsicht Sudeban antworteten nicht auf Anfragen nach Kommentaren.

Dieser ungewöhnliche Service entstand, nachdem die US-Sanktionen speziell gegen die Zentralbank Venezuelas gerichtet waren und viele ausländische Banken die Korrespondenzbankdienste eingestellt hatten, die normalerweise für den grenzüberschreitenden Geldtransport erforderlich sind.

Venezolaner verwenden für ihre täglichen Transaktionen zunehmend auch Dollar und Euro in bar.

Im März wurden 56% der Transaktionen mit Dollar- oder Euro-Banknoten getätigt, so das Beratungsunternehmen Ecoanalitica, das schätzt, dass in der venezolanischen Wirtschaft insgesamt 2,3 Milliarden US-Dollar an Bargeld zirkulieren.

Im Jahr 2019 hob Präsident Nicolas Maduro die Beschränkungen auf, nachdem die USA Anfang 2019 Sanktionen gegen das staatliche Ölunternehmen Petroleos de Venezuela (PDVSA) verhängt hatten, wodurch der Cashflow der Regierung gesenkt wurde. Washington nennt Maduro einen Diktator, der seine Wiederwahl im Jahr 2018 manipuliert hat.

Maduro, der die Vereinigten Staaten beschuldigt, ihn durch einen Staatsstreich verdrängen zu wollen, hat die Dollarisierung als “Fluchtventil” für Venezolaner eingeführt, die unter der Wirtschaftskrise leiden, die er Sanktionen zuschreibt, obwohl die Rezession in Venezuela lange bevor Washington PDVSA erlaubte, begann .