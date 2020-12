Vendée Globe: Kevin Escoffier ist 550 Seemeilen von Kapstadt entfernt Schiffbruch

Der französische Seemann Kevin Escoffier nahm an der teil Vendée Globe Schiffbruch. Der damals dritte Skipper schickte rund 550 Seemeilen Kapstadt ein SOS-Signal und meldete seinem Team einen Wassereintritt an Bord. Escoffier wechselte zu einem Rettungsfloß und ist seitdem nicht mehr telefonisch erreichbar.

Wie die Veranstalter am Montagabend bekannt gaben, waren der deutsche Skipper Boris Herrmann und Yannick Bestaven (Frankreich) wurden gebeten, zur Unterstützung in das Gebiet zu fahren. Der Franzose Jean Le Cam war bereits als erster Retter eingetroffen. Die Küstenwache hatte ihn kontaktiert, weil seine Position den Escoffiers am nächsten war.

“Jean Le Cam ist in der Gegend angekommen und hat Kevin auf seinem Rettungsfloß gesehen”, berichteten die Organisatoren. Le Cam fuhr den Motor und bereitete sich darauf vor, Escoffier zu bergen. Dies funktionierte jedoch erst am späten Abend.