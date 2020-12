“Variante ist sehr besorgniserregend”: Eine weitere Koronamutation in Großbritannien

Noch vor wenigen Tagen meldete Großbritannien Hinweise auf eine Mutation des Coronavirus. Viele Länder haben dann die Beziehungen zum Land abgebrochen, um die Ausbreitung zu verhindern. Jetzt meldet London eine weitere Mutation. Es ist wahrscheinlich aus Südafrika nach Europa gekommen – und ist wohl noch ansteckender.

In Großbritannien wurden zwei Fälle einer Corona-Mutante aus Südafrika entdeckt. Die Variante wird im Labor in Porton Down untersucht, sagte Gesundheitsminister Matt Hancock in London. Nach den Informationen handelt es sich um die Mutante mit der Bezeichnung 501.V2. Am Freitag sagte der südafrikanische Gesundheitsminister Zweli Mkhize, dass 501.V2 in seinem Land im Umlauf sei.

Die beiden in Großbritannien infizierten Personen und ihre Kontakte seien isoliert geworden, sagte Hancock. Darüber hinaus wurden sofortige Maßnahmen für die Einreise aus Südafrika ergriffen, Einzelheiten wurden nicht angegeben.

“Wir sind sehr besorgt über diese neue Variante, da sie noch schneller übertragen wird”, sagte der britische Minister. “Es scheint, als sei es noch weiter mutiert als die in Großbritannien entdeckte neue Variante.”

Die Zahl der Infektionen in Großbritannien hatte in letzter Zeit erheblich zugenommen. Hancock kündigte an, dass ab diesem Samstag (26. Dezember) die Koronamaßnahmen in anderen Gebieten im Süden Englands erheblich verschärft werden. Dort gelten dann weitreichende Ausreise- und Reiseverbote, wie sie es für einige Tage in London getan haben.