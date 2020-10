USA: Donald Trump stellt die Fragestunde am selben Tag im Fernsehen wie der Konkurrent Joe Biden – Politik

Trump wollte diese Sendezeit nicht seinem Konkurrenten überlassen!

US-Präsident Donald Trump (74) muss sich am Donnerstagabend während der Fragestunde mit Wählern aus Miami auseinandersetzen. Damit treibt er seinen Herausforderer komplett in die TV-Parade!

▶ ︎ Weil: Joe Biden (77) hatte bereits vor einer Woche eine ähnliche Veranstaltung in Philadelphia mit dem Sender ABC arrangiert. Jetzt folgte Trump, genau zur gleichen Zeit, als sein Wählertreffen auf NBC ausgestrahlt wird.

Anstelle einer zweiten Fernsehdebatte mit einem direkten Duell treten die beiden Politiker gegeneinander an. Beide Wählerfragen werden um 20.00 Uhr Ortszeit (Freitag, 14.00 Uhr deutscher Zeit) ausgestrahlt.

Mit der Ankündigung gibt es auch neue Informationen über die Koronatests des amtierenden Präsidenten. Der Sender gab bekannt, dass am Dienstag ein PCR-Test an Trump durchgeführt wurde, der vom Immunologen Anthony Fauci (79) vom National Institutes of Health Research Center analysiert wurde.

Es wurde “mit hoher Sicherheit” festgestellt, dass Trump nicht mehr ansteckend war. Trumps persönlicher Arzt Sean Conley (40) stützte diese Schlussfolgerung vielmehr auf Antigen-Schnelltests, die als weniger zuverlässig als PCR-Tests gelten.

Die zweite Kandidatendebatte sollte am Donnerstag stattfinden, ebenfalls als Fragestunde mit den Wählern. Die Pläne wurden durcheinander gebracht, als Präsident Trump an Corona erkrankte.

Das Komitee kündigte letzte Woche an, die Debatte online zu halten, anstatt die Kandidaten in einem Raum zusammenzubringen. Trump sagte daraufhin seine Teilnahme ab. Biden richtete dann sein eigenes TV-Event ein.

Die erste Debatte zwischen den Kandidaten wurde hauptsächlich mit chaotischen verbalen Kämpfen in Erinnerung gerufen. Trump unterbrach weiterhin Biden und Moderator Chris Wallace.