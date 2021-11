US-Richter weist die meisten Geldwäsche-Vorwürfe gegen Maduro Saab-Verbündeten zurück

Von Alexandra Ulmer und Luc Cohen

(Reuters) – Ein US-Richter in Florida wies am Montag die Anklage wegen Geldwäsche gegen Alex Saab, einen Verbündeten des venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro, zurück, bleibt aber laut einem Gerichtsprotokoll wegen einer Verschwörung zur Geldwäsche angeklagt.

Die Anordnung erfolgte durch den US-Bezirksrichter Robert Scola. Die verbleibende Anklage wegen Verschwörung sieht eine Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis vor.

Staatsanwälte sagen, Saab, ein in Kolumbien geborener Geschäftsmann und Hauptunterhändler der sozialistischen Regierung Maduro, habe im Rahmen eines vom Staat Venezuela kontrollierten Wechselkurses rund 350 Millionen Dollar aus Venezuela über die Vereinigten Staaten unterschlagen.

Einer von Saabs Anwälten, Henry Bell, sagte Reuters letzte Woche, sein Mandant werde sich einer Anklageschrift, die ursprünglich für Montag geplant, aber auf den 15. November verschoben wurde, nicht schuldig bekennen. Bell wollte die Entscheidung vom Montag nicht kommentieren.

Maduros Verbündete bezeichneten Washingtons Verfolgung von Saab als Teil eines von der US-Regierung geführten “Wirtschaftskrieges” gegen Venezuela. Die Affäre belastete die ohnehin zerrütteten Beziehungen zwischen Washington und Caracas.

Saab wurde letzten Monat in die Vereinigten Staaten von Amerika ausgeliefert Kap Verde, wo er im Sommer 2020 aufgrund eines US-Haftbefehls festgenommen wurde.

In einem am Montag eingereichten Fall forderten die US-Staatsanwälte, dass sieben der ursprünglich acht Anklagen in einer Anklageschrift vom Juli 2019 fallen gelassen werden, um den Zusicherungen nachzukommen, die Beamte der Regierung von Kap Verde gegeben haben, um die Auslieferung von Saab zu verlangen.

Staatsanwälte sagten, Beamte hätten in Kap Verde versprochen, dass Saab nur mit einer Anklage wegen Einhaltung der Gesetze des Archipels in Bezug auf die maximale Gefängnisstrafe angeklagt werde.

Die Staatsanwaltschaft reagierte am Montag nicht sofort auf Bitten um Stellungnahme.

Drei ehemalige Bundesanwälte sagten Reuters, dass sie die Entlassungen nicht für große Komplikationen für den US-Fall hielten, obwohl einer sagte, es sei ein Rückschlag.

“Diese Einreichung zeigt, dass die Vereinigten Staaten bei der Verurteilung jetzt etwas an Gewicht verloren haben”, sagte Mark Bini, Partner von Reed Smith.

Aber Benton Curtis, Partner bei McDermott Will & Emery, sagte, eine niedrigere Höchststrafe würde die Wahrscheinlichkeit einer Zusammenarbeit von Saab wahrscheinlich nicht beeinträchtigen.

“Zwanzig Jahre sind weitere zwanzig Jahre – das ist eine potenziell bedeutende Haftzeit. Sobald Sie bestimmte (hohe) potenzielle Haftstufen erreicht haben, wird die Zusammenarbeit für den Angeklagten immer weniger attraktiv”, sagte Curtis.

Die venezolanische Opposition hofft, dass Saab den US-Strafverfolgungsbehörden mitteilen wird, was sie weiß https://www.reuters.com/world/americas/high-profile-case-against-maduro-ally -saab-miami-2021-11- 01 zu kriminellen Aktivitäten hochrangiger venezolanischen Beamten sowie zu den Plänen der Regierung, US-Sanktionen zu umgehen, die darauf abzielen, Maduro zu stürzen.

Washington nannte Maduro einen korrupten Diktator und machte ihn für den wirtschaftlichen Zusammenbruch des einst reichen OPEC-Landes verantwortlich.

Nach Saabs Festnahme sagte die venezolanische Regierung, Saab habe die venezolanische Staatsbürgerschaft erhalten und sei zum Diplomat ernannt worden, um über Lieferungen von Treibstoff und humanitärer Hilfe aus dem Iran zu verhandeln.

Als Reaktion auf die Auslieferung hat Maduros Regierung im vergangenen Monat beginnende Verhandlungen mit der Opposition ausgesetzt.

Die von den USA unterstützte Opposition, die Maduro aufforderte, die Gespräche wieder aufzunehmen, sagte, Saab sei durch die Deals mit der Regierung reich geworden und habe nichts unternommen, um das Leiden der venezolanischen Bürger zu lindern.

(Berichterstattung von Alexandra Ulmer in San Fancisco und Luc Cohen in New York, zusätzliche Berichterstattung von Jonathan Stempel; Redaktion von Rosalba O’Brien und Noeleen Walder)