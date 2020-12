US-Behörden führen Hinrichtung durch – schwarzer Mann mit tödlicher Injektion getötet

Die Todesstrafe wurde jahrelang auf Bundesebene ausgesetzt – sie wurde nur unter Präsident Trump wiederhergestellt. Nun wurde ein weiterer schwarzer Mann hingerichtet. Trump bricht wieder eine Tradition.

Kurz vor dem Ende der Amtszeit des Präsidenten Donald Trump Die zehnte Todesstrafe des Bundes wurde in diesem Jahr in den Vereinigten Staaten vollstreckt. Der schwarze Alfred Bourgeois wurde am Freitag in einem Gefängnis im Bundesstaat Terre Haute festgenommen Indiana durch tödliche Injektion hingerichtet, teilte das Internierungslager mit. Der 55-Jährige war wegen Mordes an seiner zweijährigen Tochter zum Tode verurteilt worden.

Der ehemalige Lkw-Fahrer Bourgeois nahm seine Tochter 2002 auf eine seiner Touren mit. Er missbrauchte das Mädchen schwer und schlug ihr schließlich auf die Windschutzscheibe. Da das Verbrechen auf einer Militärbasis stattfand, auf der Bourgeois eine Sendung exportierte, wurde er vor einem Bundesgericht angeklagt und 2004 zum Tode verurteilt.

Die Hinrichtung des Afroamerikaners Brandon Bernard wurde erst am Donnerstag im Internierungslager von Terre Haute durchgeführt.

Die Hinrichtung der Bourgeois war die zehnte Ausführung von Bundesbehörden seit Juli. Diese Praxis war zuvor für 17 Jahre ausgesetzt worden. Trumps Regierung plant, in der neuen Demokratie zu schwören US-Präsidenten Joe Biden weitere Hinrichtungen am 20. Januar. In den letzten 131 Jahren war es in den Vereinigten Staaten üblich, dass scheidende US-Präsidenten keine Hinrichtungen durchführen ließen. Biden hat versprochen, Hinrichtungen auf Bundesebene auszusetzen.